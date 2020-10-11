KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı
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KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı

11.10.2020 20:19 | Son Güncelleme: 11.10.2020 21:30
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ilk turda hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamadığı cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ilk turda hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamadığı cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.

KKTC'deki Bayrak Radyo Televizyonu'nun (BRT) aktardığı resmi olmayan Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, saat 18.00'de oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından başlayan sayımda sandıkların 98,64'ü açıldı.

Buna göre adayların hiçbiri yüzde 50'nin üzerinde oy elde edemezken, yüzde 32,45 oranında oy alan Ersin Tatar ile yüzde 29,76 ile ikinci sıraya yerleşen Mustafa Akıncı, 18 Ekim'de yapılacak ikinci tur seçimlerde cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde 7'si bağımsız 11 aday yarıştı.

Kayıtlı 198 bin 867 seçmenin bulunduğu seçimde vatandaşlar 738 sandıkta oy kullandı.

Bugünkü seçim, KKTC'de en çok adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimi olarak tarihe geçti.

Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti.

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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