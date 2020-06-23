- KKTC'de sağlık çalışanlarından Covid-19 eylemi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- KKTC'de sağlık çalışanlarından Covid-19 eylemi

- KKTC'de sağlık çalışanlarından Covid-19 eylemi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sağlık çalışanları, 1 Temmuz'dan itibaren KKTC'ye girişlere izin verilmesi kararının halk sağlığının riske attığını belirterek Başbakanlık önünde eylem gerçekleştirdi.

23.06.2020 21:25 | Son Güncelleme: 23.06.2020 21:30

- KKTC'de sağlık çalışanlarından Covid-19 eylemi

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sağlık çalışanları, 1 Temmuz'dan itibaren KKTC'ye girişlere izin verilmesi kararının halk sağlığının riske attığını belirterek Başbakanlık önünde eylem gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1 Temmuz'dan itibaren birçok ülkeden gelecek ziyaretçileri karşılamaya hazırlanıyor. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Hemşireler ve Ebeler Birliği ile sendikalar, pandemi hastanesi olmadan ve sağlık alanındaki eksiklikler giderilmeden KKTC'ye girişlere izin verilmesi kararıyla halk sağlığının riske atıldığını belirterek Başbakanlık önünde eylem yaptı. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Doktor Özlem Gürkut tarafından okunan ortak basın açıklamasında, bazı ülkelerde korona virüs salgının artmakta olduğunu, sağlık örgütleri tarafından virüse karşı hazırlık yapılması yönündeki tüm uyarılara rağmen sağlık alanında hiçbir iyileştirme yapılmadığı savunuldu.

Çok sayıda ülkenin süreç içerisinde pandemi hastanesi oluşturduğu, ilaç ve malzeme eksikliklerini giderdiği, hizmet verecek sağlık çalışanı kadrolarını eğittiği kaydedildi. Açıklamada, "Dünyanın her yerinde günler ve haftalar içerisinde pandemi hastaneleri hazırlanmış, inşa edilmiştir. Kıbrıs'ın kuzeyinde bırakın pandemi hastanesi yapmayı tüm eksikliklere rağmen kamu sağlık çalışanlarının büyük özverisiyle yürütülen diğer kamu sağlık hizmetleri bile kesintiye uğratılmıştır. Bunun nedeni ise hükümetin hatalı bir kararla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ni pandemi hastanesi olarak belirlenmesi olmuştur" denildi.

Açıklamada hükümet sağlık alanına olması gereken şekilde yatırım yapmamakla eleştirilirken, "Hükümet bu süreçte sağlık sisteminde yapması gereken düzenlemeleri, gidermesi gereken eksiklikleri neden hala daha yapmadığının açıklamasını yapmak zorundadır" ifadeleri kullanıldı.

"1 Temmuz ile ilgili hükümet kararı tekrar gözden geçirilmeli"

Özlem Gürkut tarafından yapılan açıklamada, "Hükümetin 1 Temmuz'dan itibaren yüksek riskli ülkelerden Kuzey Kıbrıs'a gelişlerde karantinasız girişlere olanak sağlayacak kararı, bilimsel gerçekten son derece uzaktır. Hükümetin 1 Temmuz'da planladığı açılışla ilgili bu kararı bilimsel verileri dışlayarak aldığı siyasi bir karardır. Ülkeye girişte talep edilmesi planlanan, son 3 gün içinde yapılmış PCR testleri ise birtakım fikirler vermekle birlikte bilimsel olarak bir kişide virüsün olmadığını göstermemektedir" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "1 Temmuz ile ilgili hükümet kararı tekrar gözden geçirilmeli, yolcular gelecekleri ülkelerin gerçek risk kategorilerinin gerektirdiği doğrultuda önlemler alınarak ülkeye girmelidir" denildi.

- KKTC'de sağlık çalışanlarından Covid-19 eylemi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı Haber
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor Haber
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor Haber
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü Haber
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
Hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı
İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı
Prof. Dr. Orhan Şen: Bu sene süper hücre yağışlarını görmeye devam edeceğiz
Prof. Dr. Orhan Şen: Bu sene süper hücre yağışlarını görmeye devam edeceğiz
Kiraz yemeye gelen ayının macerası tel örgülerde son buldu
Kiraz yemeye gelen ayının macerası tel örgülerde son buldu
Maskesiz gençten pes dedirten çıkış: Ölen ölsün, kalan kalsın, kalan sağlar bizimdir
Maskesiz gençten pes dedirten çıkış: Ölen ölsün, kalan kalsın, kalan sağlar bizimdir
Apple, iOS 14'ü resmen tanıttı! İşte özellikler ve uyumlu iPhone modelleri
Apple, iOS 14'ü resmen tanıttı! İşte özellikler ve uyumlu iPhone modelleri
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Trabzon'da maske takma zorunluluğu getirildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Trabzon'da maske takma zorunluluğu getirildi
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
1 ton 90 kiloluk 'Çoşkun' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
İstanbul'daki sağanak sırasında canlı yayında kanlar içinde kalan muhabir, son durumunu paylaştı
İstanbul'daki sağanak sırasında canlı yayında kanlar içinde kalan muhabir, son durumunu paylaştı
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Abdülhamit Gül Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya Dilan Çiçek Deniz
Spor Fatih Terim Yılmaz Vural Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Daha Fazla Su Sel Esenyurt Beşiktaş
Şu an buradasınız: - KKTC'de sağlık çalışanlarından Covid-19 eylemi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 21:30:53. #1.14#
title