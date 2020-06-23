- KKTC'de sağlık çalışanlarından Covid-19 eylemi - KKTC'de sağlık çalışanlarından Covid-19 eylemi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sağlık çalışanları, 1 Temmuz'dan itibaren KKTC'ye girişlere izin verilmesi kararının halk sağlığının riske attığını belirterek Başbakanlık önünde eylem gerçekleştirdi.

- KKTC'de sağlık çalışanlarından Covid-19 eylemi

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sağlık çalışanları, 1 Temmuz'dan itibaren KKTC'ye girişlere izin verilmesi kararının halk sağlığının riske attığını belirterek Başbakanlık önünde eylem gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1 Temmuz'dan itibaren birçok ülkeden gelecek ziyaretçileri karşılamaya hazırlanıyor. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Hemşireler ve Ebeler Birliği ile sendikalar, pandemi hastanesi olmadan ve sağlık alanındaki eksiklikler giderilmeden KKTC'ye girişlere izin verilmesi kararıyla halk sağlığının riske atıldığını belirterek Başbakanlık önünde eylem yaptı. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Doktor Özlem Gürkut tarafından okunan ortak basın açıklamasında, bazı ülkelerde korona virüs salgının artmakta olduğunu, sağlık örgütleri tarafından virüse karşı hazırlık yapılması yönündeki tüm uyarılara rağmen sağlık alanında hiçbir iyileştirme yapılmadığı savunuldu.

Çok sayıda ülkenin süreç içerisinde pandemi hastanesi oluşturduğu, ilaç ve malzeme eksikliklerini giderdiği, hizmet verecek sağlık çalışanı kadrolarını eğittiği kaydedildi. Açıklamada, "Dünyanın her yerinde günler ve haftalar içerisinde pandemi hastaneleri hazırlanmış, inşa edilmiştir. Kıbrıs'ın kuzeyinde bırakın pandemi hastanesi yapmayı tüm eksikliklere rağmen kamu sağlık çalışanlarının büyük özverisiyle yürütülen diğer kamu sağlık hizmetleri bile kesintiye uğratılmıştır. Bunun nedeni ise hükümetin hatalı bir kararla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ni pandemi hastanesi olarak belirlenmesi olmuştur" denildi.

Açıklamada hükümet sağlık alanına olması gereken şekilde yatırım yapmamakla eleştirilirken, "Hükümet bu süreçte sağlık sisteminde yapması gereken düzenlemeleri, gidermesi gereken eksiklikleri neden hala daha yapmadığının açıklamasını yapmak zorundadır" ifadeleri kullanıldı.

"1 Temmuz ile ilgili hükümet kararı tekrar gözden geçirilmeli"

Özlem Gürkut tarafından yapılan açıklamada, "Hükümetin 1 Temmuz'dan itibaren yüksek riskli ülkelerden Kuzey Kıbrıs'a gelişlerde karantinasız girişlere olanak sağlayacak kararı, bilimsel gerçekten son derece uzaktır. Hükümetin 1 Temmuz'da planladığı açılışla ilgili bu kararı bilimsel verileri dışlayarak aldığı siyasi bir karardır. Ülkeye girişte talep edilmesi planlanan, son 3 gün içinde yapılmış PCR testleri ise birtakım fikirler vermekle birlikte bilimsel olarak bir kişide virüsün olmadığını göstermemektedir" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "1 Temmuz ile ilgili hükümet kararı tekrar gözden geçirilmeli, yolcular gelecekleri ülkelerin gerçek risk kategorilerinin gerektirdiği doğrultuda önlemler alınarak ülkeye girmelidir" denildi.

Kaynak: İHA