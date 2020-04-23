KKTC'de sağlık çalışanlarına bedava bir haftalık tatil jesti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› KKTC'de sağlık çalışanlarına bedava bir haftalık tatil jesti - Haber
Koronavirüs, Kıbrıs, Dünya, Haber

KKTC'de sağlık çalışanlarına bedava bir haftalık tatil jesti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin dün 646 testin yapıldığı ve pozitif vakanın rastlanmadığı KKTC'de bir otelden 50 sağlık çalışanına bir haftalık bedava tatil jesti geldi.

23.04.2020 11:13 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:13
KKTC'de sağlık çalışanlarına bedava bir haftalık tatil jesti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin dün 646 testin yapıldığı ve pozitif vakanın rastlanmadığı KKTC'de bir otelden 50 sağlık çalışanına bir haftalık bedava tatil jesti geldi. 

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin dün 646 testin yapıldığı ve pozitif vakanın rastlanmadığı KKTC'de MERİT Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Murahhas üyesi Hande Tibuk, ülkede koronavirüs (covid-19) ile mücadelede yer alan 50 sağlık çalışanını, aileleriyle birlikte otellerinde misafir edeceklerini açıkladı. Tatillerin istenilen tarihte yapılacağını ifade eden Tibuk, ayrıca her türlü hizmet alımı için tüm sağlık çalışanlarına yüzde elli indirim uygulayacaklarını duyurdu. "Kahraman sağlık çalışanlarımızla gurur duyuyoruz" Tibuk, "Koronavirüs ile mücadele kapsamında zorlu şartlarda çalışan beyaz meleklere minnettarlık duyuyoruz" dedi. 

BİR HAFTALIK TATİL

 Tibuk konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Web sitemiz üzerinden müracaat eden sağlık çalışanlarımız arasından yapılacak çekiliş ile her Merit oteli için 10 kişi belirlenecek. Bu kahraman sağlıkçılarımızı, eşleri ve çocuklarıyla istedikleri bir tarihte bir hafta ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Merit Otelleri olarak yapacağımız bu çalışmanın diğer otellere de örnek teşkil etmesini temenni ederiz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Haber
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
ABD'deki korona gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler haftalar önce başlamış Haber
ABD'deki korona gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler haftalar önce başlamış
Konferans görüşmesinde mikrofonu açık unutan bakan vekillere küfür etti Haber
Konferans görüşmesinde mikrofonu açık unutan bakan vekillere küfür etti
İtalya'da koronadan 24 saatte 437 kişi öldü, can kaybı 25 bini aştı Haber
İtalya'da koronadan 24 saatte 437 kişi öldü, can kaybı 25 bini aştı
İngiltere, koronavirüs salgınında zirve noktasına ulaştı Haber
İngiltere, koronavirüs salgınında zirve noktasına ulaştı
Brezilya'da koronadan ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı Haber
Brezilya'da koronadan ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler oluşturdu
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler oluşturdu
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin
Fransa'da yapılan araştırma ezber bozdu: Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranı daha az
Fransa'da yapılan araştırma ezber bozdu: Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranı daha az
Yasak aşkın kapılarını açtığı tahtta geçen 68 yıl! Kraliçe 94 yaşında
Yasak aşkın kapılarını açtığı tahtta geçen 68 yıl! Kraliçe 94 yaşında
350 yıl önce aldığı önlemle ülkeyi ölümcül salgından koruyan köy: Eyam
350 yıl önce aldığı önlemle ülkeyi ölümcül salgından koruyan köy: Eyam
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Japonya'nın koronavirüs önlemi halkını gözyaşına boğdu
Japonya'nın koronavirüs önlemi halkını gözyaşına boğdu
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim
Son Dakika: İran'dan Trump'ın 'Vur emri' tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın
Son Dakika: İran'dan Trump'ın "Vur emri" tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya...
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi
Mozambik'te köy basan silahlı grup, kendilerine katılmak istemeyen 52 genci katletti
Mozambik'te köy basan silahlı grup, kendilerine katılmak istemeyen 52 genci katletti
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek
ABD'den Türkiye hakkında S-400 sözleri: Endişeliyiz ve Erdoğan'ın bizi anladığından eminiz
ABD'den Türkiye hakkında S-400 sözleri: Endişeliyiz ve Erdoğan'ın bizi anladığından eminiz
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar 'perili evlere' kilitleniyor
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar "perili evlere" kilitleniyor
İngiltere'de hükümet üzerindeki baskıyı azaltmak için Türkiye'den gidecek 84 tonluk yardım kesinleşmeden duyurdu
İngiltere'de hükümet üzerindeki baskıyı azaltmak için Türkiye'den gidecek 84 tonluk yardım kesinleşmeden duyurdu
Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Muhammet Emin Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Harun Tan Deniz Seki Halil Sezai Muazzez Abacı
Spor Ersun Yanal Selçuk İnan Loris Karius Lionel Messi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Çocuk Nisan Ramazan 23 Nisan
Şu an buradasınız: KKTC'de sağlık çalışanlarına bedava bir haftalık tatil jesti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 11:49:42. #1.14#
title