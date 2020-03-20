KKTC'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek
KKTC'de halk, TSİ 21.00'de evlerinin balkonundan ve pencerelerinden sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.
20.03.2020 22:52 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:52
KKTC'de halk, TSİ 21.00'de evlerinin balkonundan ve pencerelerinden sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına halktan destek geldi. KKTC genelinde TSİ 21.00'de evlerinin pencerelerine ve balkonlarına çıkan vatandaşlar, sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi. - LEFKOŞA
Kaynak: İHA