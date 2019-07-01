KKTC'de sabahın ilk saatlerinde korku ve panik yaşandı

GİRNE - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde uçan bir cismin Taşkent köyüne yakın bölgeye düşerek şiddetli patlama ile beraberinde bölgede korkuya neden oldu.

Güvenlik güçlerinin kimsenin yaklaşmasına müsaade etmediği bölgeden alevler yükseldi.

Görgü tanıkları düşen bir cisim gördüklerini, ardından birkaç patlama sesi duyduklarını ve alevlerin yükseldiğini anlattılar.

Patlamayla birlikte Dikmen ilkokulu bölgesine de bazı parçaların düştüğü öğrenildi.

Sesi duyan bölge sakinleri, evlerinin önüne savrulan bazı cisimler gördüklerini bildirdiler.

Askeri yetkililer bölgede halen patlamamış bomba ihtimaline karşı bölgede ki evleri boşaltmaya başladı.

Uçan cismin Taşkent'in tepelik bölgelerine düşmesi nedeniyle olay yerine ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Uzmanlar tarafından incelenen parçaların üzerinde Rusça yazılar olduğu belirtilirken S200 Rus füzesi ihtimali üzerinde duruluyor...

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanıda bölgeye gelerek patlamanın alanını yerinde inceledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, aldığı ilk bilginin ardından basına yaptığı açıklamada,"Bu bizim topraklarımızda kaynaklanmayan bir durumdur. Bu ne cephanelik patlaması ne de benzer başka bir şeydir, bu olay, bölgemizdeki savaşın bizim payımıza düşen kötü etkilerinden biridir" ifadelerini kullandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da, düşen cismin uçak ya da insansız hava aracı olmadığını ancak bir füze olabileceğini, gün doğduğunda enkaza ait parçaları daha net görebileceklerini ve daha sağlıklı bir tespitte bulunulabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı ise cismin düştüğü noktada incelemerde bulunmasının ardından yaptığı ikinci açıklamada, bölgeye düşen büyük bir parça olduğunu ancak tam olarak ne olduğunu söylemek için çok erken olduğunu belirtti.

Cismin bir askeri gereç olduğunu, bir füze ya da insansız bir hava aracı olabileceğini kaydeden Akıncı, meskun bölgeye düşmemiş olmasının büyük bir şans olduğunu dile getirdi.

Yaşanan bu olayla birlikte bölgede barış ve istikrarın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden Akıncı, kalıcı bir barışa ulaşabilme için herkesin elinden geleni yapması gerektiğinin altını çizdi.

KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal paylaşım sayfasından dan yaptığı açıklamada "Az önce Taşkent köyü yakınındaki olay yerine giderek patlama ertesinde bölgede bulunan parçaları yetkililerimizle birlikte inceledik. İlk bulgular patlamaya neden olan cismin niteliğinin ya patlayıcı taşıyan bir hava aracı ya da doğrudan doğruya bir patlayıcı (füze) olduğuna işaret etmektedir. Parçalar üzerindeki yazılar ve diğer emareler kısa süre sonra tam olarak ne olduğunu anlamamıza yardımcı olacak niteliktedir. Herhangi bir can kaybı veya yaralı yoktur. İtfaiyemizin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınmıştır. Memleketimize ve Halkımıza büyük geçmiş olsun."dedi

Kaynak: İHA