KKTC'de Rum kesimi ile kapıların açılması görüşüldü
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KKTC'de Rum kesimi ile kapıların açılması görüşüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle olan sınır kapılarının açılmasıyla ilgili son durumu görüştü.

KKTC'de Rum kesimi ile kapıların açılması görüşüldü
04.06.2020 18:11 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:20

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle olan sınır kapılarının açılmasıyla ilgili son durumu görüştü.

Cumhurbaşkanlığında yapılan toplantının ardından Cumhurbaşkanı Akıncı ve Başbakan Tatar, ayrı ayrı açıklamalarda bulundu.

Akıncı, "Halkımızın sağlığı hepimizin ortak kaygısıdır. Burada ne bir siyasi parti ayırımı ne bir ideolojik farklılık söz konusu asla olamaz." dedi.

Bu dönemde söz hakkının siyasetten önce sağlığın olduğuna işaret eden Akıncı, tüm dünyada olduğu gibi Kıbrıs'ın da ciddi bir salgınla karşı karşıya olduğunu ve martın ilk günlerinden itibaren salgının dünya üzerindeki ve Kıbrıs'taki seyrini izlediklerini ifade etti.

Akıncı, bu süreçte ülkeler arasında açılımların gündeme gelmeye başladığı gibi Kıbrıs'ın iki tarafı arasında da bir açılımın söz konusu olduğunu belirtti.

Mayıs ayında Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüştüklerini hatırlatan Akıncı, Rum tarafının hangi noktada olduklarını bir öneri şeklinde kendilerine ilettiğini kaydetti.

Akıncı, Rum tarafının 8 Haziran'dan itibaren KKTC'de yaşayan ama Rum kesiminde çalışan Kıbrıslı Türk işçilere, eğitim alanlara ve tedavi görenlere kapılarını açmak istediğini ancak bunun için koşullar belirlediğini söyledi.

Buna göre Rum yönetiminin ülkeye girişlerde son 72 saatte yapılmış PCR testi isteyeceğini ve 14 günlük karantina şartını kaldıracağını aktaran Akıncı, Rum tarafının önerisini aynı gün hükümete ilettiğini ve bu konuda Anastasiadis ile bir anlayış birliği içinde olduğunu duyurduğunu belirtti.

Akıncı, bu konuda KKTC'deki sağlık uzmanlarından değerlendirmelerde bulunmalarını beklediğini ancak bunun henüz yapılmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 1500 civarındaki Kıbrıslı Türk'ün ekmeğini Rum kesiminde kazandığını, işlerini kaybetmek istemediğini ve Başbakan'ın da kendisinin de aynı görüşte olduğunu ifade ederek Başbakan'ın, görüşmede, bu konuların Bakanlar Kurulu toplantısında değerlendireceğini de söylediğinin altını çizdi.

"Halkımızın da beklentilerini dikkate alarak bir süreç izliyoruz"

Başbakan Tatar da Rum kesiminde çalışan Kıbrıslı Türklerle iki hafta önce görüştüklerini, şartlar oluşunca tekrar çalışmaya gidebileceklerini söyledi.

Akıncı-Anastasiadis görüşmesinin ardından 8 Haziran gibi bir tarihin ortaya çıktığını ifade eden Tatar, o günden bu yana çalışmaların sürdüğünü ve hükümet olarak bu çalışmaları desteklediklerini vurguladı.

Tatar, "Hükümet olarak halkımızın da beklentilerini dikkate alarak bir süreç izliyoruz ancak orada çalışanların hassasiyeti ve duyarlılıkları da bizi etkilemektedir." dedi.

Rum kesiminde çalışan Kıbrıslı Türklerin bu sabah meclis önünde eylem yaptığını da anımsatan Tatar, "Ben Rum kesiminde çalışanların yanına giderek onlara görüşlerimi ifade ettim, kesinlikle kapıların açılmaması yönünde bir duruşumuzun olmadığını, şartların oluşmasıyla kapıların açılabileceğini söyledim. Aynı düşüncelerimi Cumhurbaşkanı'yla da paylaştım." diye konuştu.

"Bazı riskler vardır"

Tatar, bu şartlarda İki Toplumlu Sağlık Komitesi ile Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık'taki sağlık uzmanlarının söyleyecekleri de önemli olduğuna işaret ederek "Belirlenecek olan şartları, detayları şu anda tartışılmaktadır. Bunların olgunlaşmasıyla böyle bir sürece (kapıların açılması) girebileceğimizi düşünüyoruz. Bazı riskler vardır ve bunları minimuma indirebilmek için iyi düzenlemeler yapılması gerekir." dedi.

Bilim kurulları ve sağlık komitelerinden gelecek düzenlemelerin ortaya konmasıyla kapıların açılmasının doğru olacağı konusunda Cumhurbaşkanı ile mutabık olduklarını belirten Tatar, gelecek günlerde bunların detaylarının konuşulacağını ve herkesin onayıyla kapıların tekrar açılabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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