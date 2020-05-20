KKTC'de restoran, kafe ve berberler açıldı
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KKTC'de restoran, kafe ve berberler açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hizmetlerine ara veren restoran, kafe ve pastaneler bugün yeniden açıldı.

KKTC'de restoran, kafe ve berberler açıldı
20.05.2020 16:26 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:00

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hizmetlerine ara veren restoran, kafe ve pastaneler bugün yeniden açıldı.

KKTC Bakanlar Kurulu kararı uyarınca marttan bu yana kapalı olan büfe, restoran, kafe, pastane, bar, köy kahvesi, plaj, berber, kuaför ve güzellik salonları bugün işbaşı yaptı.

Vatandaşlar uzun bir aradan sonra söz konusu işletmelere gidebilirken, Kovid-19 sebebiyle alınan önlemler dikkati çekti.

Tüm dükkanların girişinde dezenfektan ve eldiven bulundurulurken, maskesiz müşteriler içeri alınmadı.

Öte yandan, iş yerine girişlerde müşterilerin ateşleri de ölçüldü.

KKTC'de Kovid-19 tedbirlerinin birçoğu kaldırılırken, özellikle başkent Lefkoşa'da sıcak havaya rağmen insan ve araç yoğunluğu gözlendi.

Lefkoşa'da dönerci ustası Nihat Tellitopu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müşterilerin yavaş yavaş gelmeye başladığını kaydetti.

İşlerin şu an için biraz durgun olduğunu ve rayına girmesinin birkaç ay alabileceğini belirten Tellitopu, "Bütün dezenfektan ilaçlarını aldık. İçeriye kimseyi almıyoruz. Müşterimizi dış bölümümüzde kabul ediyoruz. Bütün çalışanlarımızın Kovid-19 testi yapıldı." dedi.

"Müşterilere kesinlikle temas etmiyoruz"

Kuaför Cenk Sağır, Kovid-19 sürecine hazırlıksız yakalandıklarını ve birtakım zorluklar yaşadıklarını vurguladı.

Kovid-19'la ilgili önlemleri dikkatli şekilde aldıklarını söyleyen Sağır, "Tek kullanımlık havlu, eldiven ve maskeler aldık. Müşterilere kesinlikle temas etmiyoruz, ikramda da bulunmuyoruz." diye konuştu.

Emekli KKTC vatandaşı Remzi Atakan da iş yerlerinin açılmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Atakan, "Çok şükür millet ve devlet olarak Kovid-19 sürecini iyi yönettik, çalışanlara emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. KKTC'de yaşadığım için kendimi şanslı hissediyorum." dedi.

KKTC'de normalleşme süreci

KKTC'de 4 Mayıs'ta başlayan normalleşme süreciyle lokanta, kafe ve pastane dışındaki dükkanların tümü açılmıştı.

Lokanta, kafe ve pastaneler de 11 Mayıs'tan bu yana "paket servis" ve "yerinde al-git" şeklinde hizmet veriyordu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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