KKTC'de resmi olmayan sonuçlara göre Tatar ve Akıncı ikinci turda yarışacak
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KKTC'de resmi olmayan sonuçlara göre Tatar ve Akıncı ikinci turda yarışacak

11.10.2020 21:29 | Son Güncelleme: 11.10.2020 21:32
KKTC'de resmi olmayan sonuçlara göre Tatar ve Akıncı ikinci turda yarışacak

KKTC'de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 738 sandıktan 711'i, açıldı.

KKTC'de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 738 sandıktan 711'i, açıldı. Sonuçları duyurulmayan sadece 27 sandık kaldı. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ilk iki sırada götürüyor. Seçime katılım oranı ise yüzde 56.06 olarak açıklandı

YSK, internet üzerinden yayınladığı verilerde, adayların aldıkları oy oranlarını ve sayılarını duyurdu. YSK'nın verilere göre Başbakan Ersin Tatar 34 bin 605 oyla yüzde 32.43 oy aldı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı 31 bin 699 oyla yüzde 29.71 oy aldı. Diğer adayların aldıkları oy sayıları ve oranları şöyle sıralandı:

Tufan Erhürman yüzde 21.60, 23 bin 053 oyErhan Arıklı yüzde 5.41, 5 bin 777 oyFuat Çiner yüzde 0.29, 313 oyArif Salih Kırdağ yüzde 0.25, 271 oyAhmet Boran yüzde 0.07, 75 oyMustafa Ulaş yüzde 0.06, 68 oyAlpan Uz yüzde 0.14, 150 oyKudret Özersay yüzde 5.75, 6 bin 136 oy

Serdar Denktaş yüzde 4.24, 4 bin 527 oy


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / SEFA KARAHASAN

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