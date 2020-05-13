KKTC'de Pile halkından geçiş kısıtlamasına tabutlu eylem
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KKTC'de Pile halkından geçiş kısıtlamasına tabutlu eylem

KKTC'de Dikelya İngiliz üssü bölgesinde bulunan Rum tarafında çalışan Pile köylü sakinleri, korona virüs tedbirleri nedeniyle geçişlerin durdurulmasını protesto etmek için KKTC Beyarmudu Sınır Kapısında eylem yaptı.

KKTC'de Pile halkından geçiş kısıtlamasına tabutlu eylem
13.05.2020 19:05 | Son Güncelleme: 13.05.2020 19:07

KKTC'de Dikelya İngiliz üssü bölgesinde bulunan Rum tarafında çalışan Pile köylü sakinleri, korona virüs tedbirleri nedeniyle geçişlerin durdurulmasını protesto etmek için KKTC Beyarmudu Sınır Kapısında eylem yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dikelya İngiliz üssü bölgesinde bulunan ve Rum tarafında çalışan Pile köylü sakinleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle KKTC'ye geçişlerin durdurulmasına tepki gösterdi. Kalabalık grup KKTC Beyarmudu Sınır Kapısına gelerek gerçekleştirdikleri eylemle seslerini yetkililere duyurmaya çalıştı. Köy sakinleri yanlarında getirdikleri tabutu da polis barikatına bıraktı.

Pile köyü Türk Muhtarı Veysal Güden yaptığı açıklamada, Covid-19 nedeniyle ülkede bir dizi tedbir alındığını ancak kendilerinin düşünülmediğini öne sürdü. Korona virüs salgınının artık kontrol altına alındığını ve yaşamın normalleşmeye başladığını belirten Güden, kendileri için durumun değişmediğini belirtti. Yetkililere çağrıda bulunan Pile Köyü Türk Muhtarı Veysel Güden, yaşanan sıkıntılara çözüm üretilmesini talep etti.

KKTC Başbakan Ersin Tatar da gerçekleştirilen eylem yönelik yaptığı açıklamada Pile halkıyla temasta olduklarını, Bilim Kurullarının ve Sağlık Bakanlığı'nın görüşleri ışığında değerlendirmelerin sürdüğünü ifade etti. Halkın sıkıntılarını bildiklerini ancak KKTC'nin izole edildiğini dile getiren Başbakan Tatar, Pile halkının sağlık sorunlarıyla ilgili gerekli kolaylıkların sağlandığını vurguladı.

(İHA)

KKTC'de Pile halkından geçiş kısıtlamasına tabutlu eylem

Kaynak: İHA

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