- KKTC'de Pile halkından geçiş kısıtlamasına tabutlu eylem
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- KKTC'de Pile halkından geçiş kısıtlamasına tabutlu eylem

- KKTC'de Pile halkından geçiş kısıtlamasına tabutlu eylem KKTC'de Dikelya İngiliz üssü bölgesinde bulunan Rum tarafında çalışan Pile köylü sakinleri, korona virüs tedbirleri nedeniyle geçişlerin durdurulmasını protesto etmek için KKTC Beyarmudu Sınır Kapısında eylem yaptı.

- KKTC'de Pile halkından geçiş kısıtlamasına tabutlu eylem
13.05.2020 18:49 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:52

- KKTC'de Pile halkından geçiş kısıtlamasına tabutlu eylem

LEFKOŞA - KKTC'de Dikelya İngiliz üssü bölgesinde bulunan Rum tarafında çalışan Pile köylü sakinleri, korona virüs tedbirleri nedeniyle geçişlerin durdurulmasını protesto etmek için KKTC Beyarmudu Sınır Kapısında eylem yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dikelya İngiliz üssü bölgesinde bulunan ve Rum tarafında çalışan Pile köylü sakinleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle KKTC'ye geçişlerin durdurulmasına tepki gösterdi. Kalabalık grup KKTC Beyarmudu Sınır Kapısına gelerek gerçekleştirdikleri eylemle seslerini yetkililere duyurmaya çalıştı. Köy sakinleri yanlarında getirdikleri tabutu da polis barikatına bıraktı.

Pile köyü Türk Muhtarı Veysal Güden yaptığı açıklamada, Covid-19 nedeniyle ülkede bir dizi tedbir alındığını ancak kendilerinin düşünülmediğini öne sürdü. Korona virüs salgınının artık kontrol altına alındığını ve yaşamın normalleşmeye başladığını belirten Güden, kendileri için durumun değişmediğini belirtti. Yetkililere çağrıda bulunan Pile Köyü Türk Muhtarı Veysel Güden, yaşanan sıkıntılara çözüm üretilmesini talep etti.

KKTC Başbakan Ersin Tatar da gerçekleştirilen eylem yönelik yaptığı açıklamada Pile halkıyla temasta olduklarını, Bilim Kurullarının ve Sağlık Bakanlığı'nın görüşleri ışığında değerlendirmelerin sürdüğünü ifade etti. Halkın sıkıntılarını bildiklerini ancak KKTC'nin izole edildiğini dile getiren Başbakan Tatar, Pile halkının sağlık sorunlarıyla ilgili gerekli kolaylıkların sağlandığını vurguladı.

- KKTC'de Pile halkından geçiş kısıtlamasına tabutlu eylem

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı Haber
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek Haber
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi Haber
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider Haber
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak Haber
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak
FBI 'yanlışlıkla' 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte
Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım
Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım
Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu
Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Bilim Kurulu Üyesi, berberlere giden vatandaşları uyardı
Bilim Kurulu Üyesi, berberlere giden vatandaşları uyardı
13 yaşındaki oğluna direksiyonu emanet eden baba, yakalanınca polise yalvardı
13 yaşındaki oğluna direksiyonu emanet eden baba, yakalanınca polise yalvardı
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren: Liglerin başlangıcını ileriye itmek bence daha doğru olur
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren: Liglerin başlangıcını ileriye itmek bence daha doğru olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 ilde belirlenen alanlar için 'Kesin korunacak' talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 ilde belirlenen alanlar için "Kesin korunacak" talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Cami imamı, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek uygulamayı başlattı
Cami imamı, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek uygulamayı başlattı
TFF, Süper Lig maçlarının daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı
TFF, Süper Lig maçlarının daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM önünde kuyruğa girenlere tepki gösterdi: Bu risktir
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM önünde kuyruğa girenlere tepki gösterdi: Bu risktir
Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
NBA efsanesi Rodman, Kuzey Kore Lideri Kim'le yaptığı çılgın partiyi anlattı: Deli gibi sarhoş olduk
NBA efsanesi Rodman, Kuzey Kore Lideri Kim'le yaptığı çılgın partiyi anlattı: Deli gibi sarhoş olduk
Evlat nöbetindeki baba konuştu: HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş arka kapıdan kaçtı
Evlat nöbetindeki baba konuştu: HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş arka kapıdan kaçtı
6 gün önce denize girmek için evden ayrılan doktorun cansız bedenine ulaşıldı
6 gün önce denize girmek için evden ayrılan doktorun cansız bedenine ulaşıldı
Keşan Belediye Başkanı, çocuklara maske ve 'Nutuk' kitabı dağıttı
Keşan Belediye Başkanı, çocuklara maske ve "Nutuk" kitabı dağıttı
Kumar baskınından kaçarken 2. kattan atlayan şahıs, ayağını kırdı
Kumar baskınından kaçarken 2. kattan atlayan şahıs, ayağını kırdı
Alman kulübü Frankfurt, koronavirüsten korunmak için sosyal mesafe cihazı kullanacak
Alman kulübü Frankfurt, koronavirüsten korunmak için sosyal mesafe cihazı kullanacak
Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişi koronavirüs testi pozitif çıktı
Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişi koronavirüs testi pozitif çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Sezen Aksu Serdar Ortaç
Spor Falcao Ali Koç Can Bartu Metin Oktay Sergen Yalçın
Daha Fazla Kadın Antalya Fenerbahçe Cumhurbaşkanı
Şu an buradasınız: - KKTC'de Pile halkından geçiş kısıtlamasına tabutlu eylem - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 04:27:45. #1.15#
title