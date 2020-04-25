KKTC'de pet şişe içine konulan yılanı polisler kurtardı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) boş bir pet şişenin içine konularak ölüme terk edilen yavru yılanı polisler kurtardı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) boş bir pet şişenin içine konularak ölüme terk edilen yavru yılanı polisler kurtardı.

KKTC'de pet şişe içine hapsedilerek ölüme terk edilen yavru yılanı polisin duyarlılığı kurtardı. Devriye gezerken yılanın bir şişe içine konularak yol kenarına atıldığını fark eden polis memurları Sadık Tak ve Ahmet Yurt şişenin kapağını açarak yılanı doğaya saldı.

Polisin örnek davranışını KKTC halkı tarafından övgüyle karşıladı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA