KKTC'de öz oğlunu öldüren anneye ömür boyu hapis cezası verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KKTC'de öz oğlunu öldüren anneye ömür boyu hapis cezası verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) öz oğlunu vahşice öldüren anneye ömür boyu hapis cezası verildi.

KKTC'de öz oğlunu öldüren anneye ömür boyu hapis cezası verildi
26.06.2020 22:02 | Son Güncelleme: 26.06.2020 22:39

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) öz oğlunu vahşice öldüren anneye ömür boyu hapis cezası verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Gönyeli'de 26 Mayıs 2018 tarihinde 7 yaşındaki öz oğlunu 31 yerinden bıçaklayarak, vahşice öldüren Bilge Lord Kunduracı, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunarak, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Vahşi anne, ifadesinde eşi Ercan Kunduracı'nın 25 Mayıs 2018 tarihinde sosyal medya hesabındaki bir paylaşımına sinirlenerek, kendisiyle yaşayan 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya Kunduracı'yı öldürmeye karar verdiğini açıklamıştı. Anne Kunduracı, 26 Mayıs 2018 tarihinde oğlu Ercan'ı uyuduğu sırada bıçakla yaralamış, ardından oğlunun ölmediğini anladığında ise göğsünden ve karnından defalarca bıçakladığını ifade etmişti.

Küçük çocuğun otopsi raporunda ise vücudunda 4'ü öldürücü, 12'si yüzeysel toplamda 31 bıçak yarası bulunduğu yazılmıştı. Raporda ayrıca çocuğun vahşi anneye direndiği ifade edilmişti. Küçük çocuğun ölüm nedeni olarak, delici ve kesici alet yarasına bağlı iç ve dış kanama olduğu belirtilmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi Haber
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı Haber
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Haber
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir Haber
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü Haber
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi Haber
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti
Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor
Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir
Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini 'pişmanım' diyerek savundu
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
İstiklal Caddesi'nde elindeki bıçakla etrafa saldıran kişi gözaltına alındı
İstiklal Caddesi'nde elindeki bıçakla etrafa saldıran kişi gözaltına alındı
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu?
Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu?
Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın yardımı ile mekik çektiği anları paylaştı
Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın yardımı ile mekik çektiği anları paylaştı
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım transferine yeşil ışık yaktı
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım...
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
Ege'deki depremin ardından uzman isim canlı yayında uyardı: Evlere girmeyin
Ege'deki depremin ardından uzman isim canlı yayında uyardı: Evlere girmeyin
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Türkiye'nin gündemine oturan Ecrin bebek davasında üvey baba, üvey babaanne ve 2 kişiye tutuklama
Türkiye'nin gündemine oturan Ecrin bebek davasında üvey baba, üvey babaanne ve 2 kişiye tutuklama
Alişan'ın eşi Buse Varol feci kazadan sonra ilk kez paylaşım yaptı, hamile olduğunu müjdeledi
Alişan'ın eşi Buse Varol feci kazadan sonra ilk kez paylaşım yaptı, hamile olduğunu müjdeledi
Balkondan düşen kadını çevredekiler havada yakaladı
Balkondan düşen kadını çevredekiler havada yakaladı
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Eşini sokak ortasında öldüren koca kıskıvrak yakalandı! 18 gün boyunca ormanda saklanmış
Eşini sokak ortasında öldüren koca kıskıvrak yakalandı! 18 gün boyunca ormanda saklanmış
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Serdar Aziz Bülent Uygun Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Daha Fazla Kaza Kadın Bursa Deprem
Şu an buradasınız: KKTC'de öz oğlunu öldüren anneye ömür boyu hapis cezası verildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 23:06:15. #1.15#
title