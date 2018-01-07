KKTC'de Oy Verme İşlemi Sona Erdi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 temsilcisini belirlemek üzere bugün sandığa gitti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 temsilcisini belirlemek üzere bugün sandığa gitti. Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için oy verme süreci saat 08.00'de başlayarak 18: 00'de Türkiye saati ile de 19: 00 da sona erdi. Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için ada genelinde 190 bin 551 seçmen 719 sandıkta oy kullandı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından katılım oranı yüzde 62.4 olarak açıklandı.