KKTC?de otobüs şoförleri sokağa döküldü
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KKTC?de otobüs şoförleri sokağa döküldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş) sektörün sorunlarını dile getirmek için Cumhuriyet Meclis önünde araçlı eylem yaptı.

KKTC?de otobüs şoförleri sokağa döküldü
08.06.2020 13:18 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:18

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş) sektörün sorunlarını dile getirmek için Cumhuriyet Meclis önünde araçlı eylem yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) otobüs işletmecileri sokağa döküldü. Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş) sektörün sorunlarını dile getirmek için başkent Lefkoşa'daki Cumhuriyet Meclis önünde araçlı eylem yaptı. Üzerinde 1. Paket yazan kutuyla Cumhuriyet Meclis önünde basın açıklaması yapan KAR-İŞ üyeleri, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüşmek istediklerini açıkladı. Kar-İş, bugünden itibaren toplu ulaşımın başlaması kararına uymayarak toplu taşımacılığı başlatmama ve süresiz greve gitme kararı aldığını duyurdu.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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