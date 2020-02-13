KKTC'de otellerde 'sevgililer günü' yoğunluğu

13.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:30

14 Şubat Sevgililer Günü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde otellerde ve eğlence mekanlarında düzenlenen etkinliklerle kutlanacak. Sevgililer gününün Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle eğlenceler, 15 Şubat akşamı yapılacak. Girne ve Mağusa'da yer alan otellerde; Serdar Ortaç, Sibel Can, Volkan Konak, Seyyal Taner, Sıla, Ferhat Göçer, İrem Derici ve Cengiz Kurtoğlu gibi ünlü isimler sahne alacak.

Sevgililer Günü nedeniyle KKTC'de otellerin tamamı dolmuş durumda. KKTC'ye hafta sonu gidecek uçaklarda yer bulmak imkansız gibi. DHA'ya bilgi veren Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Sevgililer Günü nedeniyle yüzlerinin gerçek anlamda güldüğünü belirtti. "Sevgililer Günü bereketi yaşanıyor" diyen Çağıner, "Kıbrıs'a uçuşlarda uçaklarda yer kalmadı. Otellerimize talep yoğun. Hem yerli hem de Türkiye'den ilgi yüksek. 14 ile 15 Şubat tarihlerinde iyi bir artış yaşacağız" dedi. Çağıner, Kıbrıs'ın tercih edilmesine yönelik de, "Akdeniz'in incisi bir Ada'nın tercih edilmesi bizleri mutlu ediyor" dedi.

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı ve turizmci Muhammet Yaşarata, otellere olan ilginin özel günlerde arttığını ifade etti. Yaşarat, "Turizm açısında bu günlerde tanıtım ve reklama önem vermeliyiz. O zaman ilgi daha da fazla olacaktır" dedi.

HER GÜN SEVGİ GÖSTERİSİ

Merit Royal Otelleri Genel Müdürü Aybars Kutluba da, otellerine ilginin yoğun olduğunu belirterek, "Otellerimiz tamamen dolmuş durumda. Sevgililer Günü için özel etkinliklerimiz olacak. VIP odalarımız da doldu. Bizler, eşimizi veya sevgilimizi her gün sevmeliyiz. Bugüne özel olmamalı" dedi. Cratos Premium Hotel Genel Müdür Yardımcısı Işık Türkmen de, Ada'da tercih edilen bir otel olduklarını belirtti.

"Tatilcilerin otelimize göstermiş oldukları ilgi bizi mutlu ediyor" diyen Türkmen, "Daha iyi hizmet verebilmek adına tüm ekibimiz ile her bir yeni günü misafirlerimiz için yeniden tasarlamaya devam ediyoruz. Gün nedeniyle ana restoranımızda misafirlerimize farklı sürprizler hazırladık. Güçlü sesi ve yorumu ile Sıla, sevgililer gününü taçlandıracak. Gecenin ilerleyen saatlerinde Oğuzhan ve Yavuz Seçkin sahne alacak. Ayrıca sabahın ilk ışıklarına kadar Mad Club'da sevgilinize bitmeyen bir eğlenceyi armağan edebilirsiniz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA