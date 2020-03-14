KKTC'de oteller boşaldı, yeni misafir kabul edilmiyor KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) tüm oteller boşalmaya başladı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) tüm oteller boşalmaya başladı. KKTC'ye girişin koronavirisü nedeniyle yasaklanmasın ardından, otellerde kalan turistler ülkelerine geri dönmeye başladı.

KKTC Bakanlar Kurulu'nun dün olağanüstü toplantısında, Türkiye de dahil tüm ülkelerden ülkeye girişler yasakladı. Karar üzerine Ada'da turist olarak bulunan yabancılar, ülkeyi tertk etmeye başladı. Oteller de ayın 27'sine kadar misafir kabullerini kapattı.

BU DÖNEM BİRLİK ZAMANIKonuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na konuşan Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, halkın sağlığı açısından gereken önlemlerin alınması için otelciler olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını söyledi.Çağıner, "Bu dönemde birlik olmak zorundayız. Bizler de üzerimize düşeni yapıyoruz. Şu anda otellerimizde bulunan misafirler ülkelerine dönüş yapmaya başladı. Oteller de yeni misafir kabul etmiyor. Bu süreç atlatıldıktan sonra Kıbrıs Türk turizmi en iyi şekilde yeniden güçlenerek yoluna devam edecektir" dedi.THY SEFERLERİ AZALTIYOR

Türk Hava Yolları da, KKTC'ye uçuşlarını sınırlandırma kararı aldı. Buna göre, hafta başından itibaren THY'nin KKTC'ye uçuş seferleri kademeli olarak azaltılacak.

Kaynak: DHA