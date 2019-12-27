KKTC'de otelde yangın: İngiliz turist öldü (3) - EK GÖRÜNTÜYLE
Görüntü Dökümü---------------Başbakanın açıklaması-Belediye başkanının açıklaması-Kaymakamın açıklaması-Başbakanın bilgilendirilmesi-Bölgeden görüntü-Dumanlar yükselen otel-Bölgedeki itfaiye, ambulans ve polisler-Soğutma çalışmaları-Çevredeki insanlar.
27.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:02
Görüntü Dökümü
---------------Başbakanın açıklaması-Belediye başkanının açıklaması-Kaymakamın açıklaması-Başbakanın bilgilendirilmesi-Bölgeden görüntü-Dumanlar yükselen otel-Bölgedeki itfaiye, ambulans ve polisler-Soğutma çalışmaları
-Çevredeki insanlar
Kaynak: DHA