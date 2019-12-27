KKTC'de otelde yangın: İngiliz turist öldü (3) - EK GÖRÜNTÜYLE
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KKTC'de otelde yangın: İngiliz turist öldü (3) - EK GÖRÜNTÜYLE

Görüntü Dökümü---------------Başbakanın açıklaması-Belediye başkanının açıklaması-Kaymakamın açıklaması-Başbakanın bilgilendirilmesi-Bölgeden görüntü-Dumanlar yükselen otel-Bölgedeki itfaiye, ambulans ve polisler-Soğutma çalışmaları-Çevredeki insanlar.

27.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:02
KKTC'de otelde yangın: İngiliz turist öldü (3) - EK GÖRÜNTÜYLE

Görüntü Dökümü

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-Başbakanın açıklaması-Belediye başkanının açıklaması-Kaymakamın açıklaması-Başbakanın bilgilendirilmesi-Bölgeden görüntü-Dumanlar yükselen otel-Bölgedeki itfaiye, ambulans ve polisler-Soğutma çalışmaları

-Çevredeki insanlar


Kaynak: DHA
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