KKTC'de Orman Yangını

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Güzelyurt bölgesinde bulunan ormanlık ve makilik arazide çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



Edinilen bilgiye göre, Güzelyurt bölgesine bağlı Kalkanlı piknik alanı yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, hava sıcaklığının yüksek olması ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.



Yangına, Türkiye'den bir yangın söndürme uçağı ve bir helikopter ile Güney Kıbrıs'taki İngiliz üslerinden gelen iki yangın söndürme helikopteri de müdahale etti.



Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat, yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını ve soğutma çalışmalarının başlatıldığını belirterek, yangında 200 hektarlık ormanlık ve makilik alanın zarar gördüğünü söyledi.



Arazi şartları ve rüzgarın çalışmaları olumsuz etkilediğine işaret eden Fırat, sık ormanlık alanda fiziki şartların da etkisiyle yangının geniş alana yayıldığını ifade etti.



Fırat, yangının yerleşim birimlerine sıçrama ihtimali bulunmadığını, güney ucunu kontrol altına aldıklarını, orta kesimlerde de yer yer uçakların müdahale ettiğini sözlerine ekledi.