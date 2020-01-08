KKTC'de olumsuz hava şartları nedeniyle okullar tatil edildi
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KKTC'de olumsuz hava şartları nedeniyle okullar tatil edildi

KKTC'de aşırı yağışlar nedeniyle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

08.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:47
KKTC'de olumsuz hava şartları nedeniyle okullar tatil edildi

KKTC'de aşırı yağışlar nedeniyle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde etkisini sürdüren aşırı yağışlar nedeniyle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Başbakan Ersin Tatar, Meteoroloji Dairesiden aldığı bilgi çerçevesinde yağışlı hava süreceği için bugün ve yarın okulların tatil edilmesine karar verildiğini açıkladı. Girne - Lefkoşa yolunun taşkınlar yüzünden kapandığı belirtildi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA
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