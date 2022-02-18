KKTC'de öldürülen Halil Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında 2 şüpheli daha yakalandı. Gözaltı sayısı 8'e yükseldi. - Haberler
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KKTC'de öldürülen Halil Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında 2 şüpheli daha yakalandı. Gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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KKTC'de öldürülen Halil Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında 2 şüpheli daha yakalandı. Gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

KKTC'de öldürülen Halil Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında 2 şüpheli daha yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - KKTC'de öldürülen Halil Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında 2 şüpheli daha yakalandı. Gözaltı sayısı 8'e yükseldi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Halil Falyalı, İstanbul, Gözaltı, Kıbrıs, 3. Sayfa, Haberler

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