KKTC'de öldürülen Falyalı son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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KKTC'de öldürülen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
KKTC'de öldürülen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) evine 200 metre uzakta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, bugün cenaze töreni düzenlendi. Sabah saatlerinde Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi morgundan alınan Falyalı'nın naaşı, Çatalköy'deki evine daha sonra Kumyalı köyündeki baba evine getirildi. Falyalı'nın cenazesi, evinin önünde düzenlenen törenin ardından cenaze töreni için Kumyalı Şehit Polat Poyraz Camii'ne götürüldü. Falyalı, cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Falyalı, kılınan öğle namazını müteakip Kumyalı aile kabristanlığında defnedildi. - İSKELE
İhlas Haber Ajansı - Yerel