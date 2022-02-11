KKTC'de öldürülen Falyalı son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KKTC'de öldürülen Falyalı son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
KKTC'de öldürülen Falyalı son yolculuğuna uğurlandı

KKTC'de öldürülen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

KKTC'de öldürülen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) evine 200 metre uzakta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, bugün cenaze töreni düzenlendi. Sabah saatlerinde Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi morgundan alınan Falyalı'nın naaşı, Çatalköy'deki evine daha sonra Kumyalı köyündeki baba evine getirildi. Falyalı'nın cenazesi, evinin önünde düzenlenen törenin ardından cenaze töreni için Kumyalı Şehit Polat Poyraz Camii'ne götürüldü. Falyalı, cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Falyalı, kılınan öğle namazını müteakip Kumyalı aile kabristanlığında defnedildi. - İSKELE

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Halil Falyalı, Saldırı, Cenaze, Kıbrıs, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title