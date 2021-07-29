KKTC'de olası yangın risklerine karşı ormanlara girişler yasaklandı
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KKTC'de olası yangın risklerine karşı ormanlara girişler yasaklandı

KKTC'de olası yangın risklerine karşı ormanlara girişler yasaklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, yüksek yangın riski nedeniyle ormanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, yüksek yangın riski nedeniyle ormanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Meteoroloji Dairesi'nin hava tahminleri doğrultusunda alçak basınç ve nem oranının yüzde 20'nin altına düştüğünü ve yangın ihtimalinin çok yüksek bir durumda olduğunu ifade etti. Yüksek yangın riski nedeniyle ormanlara girişlerin yasaklandığını aktaran Karzaoğlu, sıcak havanın etkisinde kalan rüzgarın hızını arttırarak, yer yer bölgesel olarak fırtına oluşturmasını beklendiğini vurguladı. Türkiye'deki yangınlardan dolayı rüzgarın etkisiyle KKTC'ye ulaşan dumanların ise ciddi bir durum içerisinde olduğumuzun kanıtı olduğunu da dile getiren Karzaoğlu, "Orman Dairesi, tüm personeli ile gerekli yangın tedbirlerini almış ve teyakkuz durumundadır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Türkiye'de Akdeniz bölgesinin birçok yerinde ve Güney Kıbrıs'ta da 3 ayrı yerde çıkan orman yangınlarının, geniş alanlara yayılmış ve telafisi mümkün olmayan yaralar açtığına dikkat çeken Karzaoğlu, bu bilgiler ışığında birtakım önlemler alındığını belirtti. Karzaoğlu, "İkinci bir duyuruya kadar her ne sebeple olursa olsun orman yollarına ve ormanlık alanlara 29 Temmuz saat 15.00 ile 4 Ağustos saat 24.00 tarihine kadar Fasıl 60 Orman Yasası'na göre Dairemizin görev ve yetkilerine dayanarak girişler yasaklanmıştır. Bu konuda tüm yurttaşların, gerekli duyarlılığı göstereceğine inanıyoruz. Orman alanları ve her turlü ateşli piknik alanları dahil olmak üzere, ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın görecekleri en küçük dumanı dahi Alo 177 (Orman Yangın İhbar Hattı) ve 199 (İtfaiye) hatlarına bildirmeleri, erken müdahale için büyük önlem arz etmektedir. Tamamen geçici olan bu tedbirlere tüm vatandaşlarımızın uyacağına yönelik inancımız tamdır. Günümüzde bir nefesin ne kadar kıymetli olduğunun bilincinde olarak, tüm canlılara nefes sağlayan doğamıza hep birlikte sahip çıkalım" dedi.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

KKTC'de olası yangın risklerine karşı ormanlara girişler yasaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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