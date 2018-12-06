KKTC'de Okullar Yarın da Tatil

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle okulların yarın da tatil edildiğini açıkladı. Kıbrıs Adası'nda üç gündür devam eden şiddetli yağış ve fırtına hayatı felç etti. Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ada genelindeki yağışlar sonucu ev ve iş yerlerini su basarken, Girne-Lefkoşa yolunun zaman zaman trafiğe kapandığı görüldü. Bazı bölgelerde araçların sulara kapılarak sürüklendiği ve ağaçların devrildiği kaydedildi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise, yaşanan felaket nedeniyle yaptığı açıklamasında "Ülkemizin karşı karşıya kaldığı sel felaketi ve dört gencimizin sel sularına kapılarak üçünün can vermesi, birinin kaybolması hepimizi derin bir üzüntüye boğmuştur. Kötü hava koşullarının neden olduğu su baskınları çok sayıda yurttaşımızın mağduriyet yaşamasına yol açmıştır. Devletimizin tüm birimleri yaraları hızla bir şekilde sarmaya gayret etmektedir. Halkımızın da bu çalışmalara mümkün olan her türlü katkıyı vereceğinden ve sorun yaşanan yerlerle dayanışma içinde olacağından hiçbir kuşkum yoktur" ifadelerini kullandı. Yağışlar sebebi ile KKTC'de bugün de eğitime ara verilmişti.

(İHA)