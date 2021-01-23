KKTC'de okullar gelecek hafta yüz yüze eğitime başlıyor
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KKTC'de okullar gelecek hafta yüz yüze eğitime başlıyor

23.01.2021 18:00 | Son Güncelleme: 23.01.2021 18:05
KKTC'de okullar gelecek hafta yüz yüze eğitime başlıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Covid-19 pandemisinden dolayı erken kapanan okullar yüz yüze eğitime 25 Ocak'ta tekrar başlayacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Covid-19 pandemisinden dolayı erken kapanan okullar yüz yüze eğitime 25 Ocak'ta tekrar başlayacak.

KKTC Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, pandemiden dolayı erken kapanan okulların yüz yüze eğitime tekrar başlaması yönünde karar aldı. Ancak karar kapsamında Çatalköy-Karşıyaka arasındaki bölgede bulunan özel ve devlet okullarında alınacak bir sonraki karara kadar yüz yüze eğitimin (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri dahil) durdurularak, online eğitime geçilmesi uygun görüldü. Bu bölge dışında bulunan okullar 25 Ocak Pazartesi'den itibaren seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime geçecek.

ALSANCAK-KARŞIYAKA ARASINDAKİ BAZI İŞLETMELERİN FAALİYETLERİ DURDURULUYORDiğer taraftan Alsancak-Karşıyaka arasındaki hudutlar içerisinde artan vakalar nedeniyle bu bölgelerde kısmi kapanma kararı alındı. Karar kapsamında belirlenen işyeri ve faaliyetlerin, 25 Ocak 2021 saat 05: 00'dan itibaren alınacak olan ikinci karara kadar kapatılması uygun görüldü. Kapatılacak işletmeler ise şöyle sıralandı:

"Eğlence yerleri, bar, club, meyhane, sinema, kıraathane/kahvehane, bet ofisleri, spor salonları, masaj salonları, internet kafeler, berber, kuaför, güzellik salonları, dövme salonları, masaj salonları, restoran, pastane, cafe, büfe vb. yerlerin sadece paket servisleri ve yerinden alma hizmetleri açık olacak şekilde düzenleme yapılacaktır."


KKTC'de okullar gelecek hafta yüz yüze eğitime başlıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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