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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 14 Mart, Kabine, Kıbrıs, Güncel

KKTC'de 'OHAL' gibi kararlar alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Bakanlar Kurulu, yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı olağanüstü toplantı gerçekleştirildi.

14.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:40
KKTC'de 'OHAL' gibi kararlar alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Bakanlar Kurulu, yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı olağanüstü toplantı gerçekleştirildi. 14 Mart'tan itibaren 1 Nisan'a kadar tüm ülkelerden KKTC'ye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vaka sayısının 5'e çıkması ve Güney Kıbrıs'taki vaka sayılarındaki hızlı artış yaşanması üzerine Bakanlar Kurulu toplandı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın katılımı sonrası kuruldan 'OHAL' gibi kararlar çıktı. KKTC hükümeti yeni tip korona virüsün neden olabileceği olumsuz sonuçları önlemek amacıyla çok sayıda karara imza attı. Alınan kararlar ise şöyle sıralandı:

1.Kamuda polis, itfaiye, sağlık, sivil havacılık maliye ve benzeri hizmetler haricinde görev yapan tüm kamu görevlileri 27 Mart tarihine kadar idari izinli sayılacak. Özel sektörde, eczane, benzin istasyonu, fırın ve market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet üreten işletmeler haricinde tüm dükkan, işletme, gazino, gece kulüpleri, eğlence merkezi vb. yerler 27 Mart tarihine kadar kapalı olacak. Bu iki tedbir çerçevesinde, çok sayıda vatandaşımızın evinde kalacağı ve sokağa çıkma ihtiyacı hissetmeyeceği aşikardır. Öte yandan hükümet olarak zaruri olmadıkça kimsenin sokağa çıkmaması yönünde çağrı yapıyoruz. Ayrıca önümüzdeki 48 saat içerisinde gelişmelere bağlı olarak Bakanlar Kurulumuz Fasıl 156 tahtında kısmi veya tam sokağa çıkma yasağı alınmasını değerlendirecektir.

2. 14 Mart 02.00 itibarıyla 01 Nisan tarihine kadar, kara, deniz ve hava sınır kapılarından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sadece KKTC vatandaşları ve ülkemizde yasal izinli bulunan kişiler girebilecektir. Bunun dışında kalan kişilerin KKTC'ye girişleri 01 Nisan tarihine kadar yasaklanmıştır. Hangi ülkeden geldiğine bakılmaksızın, kara, deniz ve hava kapılarından ülkemize giren vatandaşlarımız ve yasal izinli kimseler 14 gün süre ile evlerinde izleme ve kontrol altında kalacaklardır. Buna uygun davranmayanlar hakkında 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası tahtında yasal işlem başlatılacaktır.

3. 14 Mart ile 01 Nisan tarihleri arasında dernek, birlik ve lokallerde toplanılmayacak ve toplu ibadet yapılmayacak.

4. Mağusa Devlet Hastanesi'nin karantina hastanesi olarak kullanılmasına karar verilmiş ve hastanemizde yeterli personel, ekipman ve yatak kapasitesinin ve her türlü olanakların sağlanması konusundaki çalışmalar artırılmıştır.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

Kaynak: İHA

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