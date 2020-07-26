KKTC'de 'Öğrenci Dostu Ada' projesi: Her öğrenciye 500 TL yardım yapılacak
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KKTC'de 'Öğrenci Dostu Ada' projesi: Her öğrenciye 500 TL yardım yapılacak

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanlığı, ülkede eğitim gören tüm üniversite öğrencilerine yönelik, 'Öğrenci Dostu Ada Projesi' başlattı.

KKTC'de 'Öğrenci Dostu Ada' projesi: Her öğrenciye 500 TL yardım yapılacak
26.07.2020 14:00 | Son Güncelleme: 26.07.2020 14:19

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanlığı, ülkede eğitim gören tüm üniversite öğrencilerine yönelik, 'Öğrenci Dostu Ada Projesi' başlattı. Proje kapsamında, adada öğrenim gören öğrencilerin yaşam şartlarının kolaylaştırılması ve KKTC'nin öğrenciler tarafından tercih edilen bir ülke olması hedefleniyor. Proje KKTC'de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin alışverişlerinde kullanabileceği bir indirim sistemi oluşturulması da amaçlanıyor.

Proje kapsamında öğrenci çıkaracağı banka kartı ile ülkede hem kira, hem uçak bileti, hem de alışverişlerde avantajlar sağlayacak. Devlet, projeye dahil olan tüm öğrencilerin hesaplarında karşılıksız 500 TL yardım yatıracak.

'EĞİTİME YATIRIM MUBAHTIR'Projenin tanıtılması Başbakan Ersin Tatar'ın katıldığı bir etkinlikte yapıldı. Etkinlikte ilk sözü alan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 'Üniversite adası Kıbrıs' konseptinden vazgeçerek, yanlış algının da ortadan kaldırılması amacıyla 'Öğrenci Dostu Ada' konseptine geçerek tüm sektörlerle birlikte adım atmaya karar verdiklerin vurguladı. Nazım Çavuşoğlu, kart sayesinde öğrencilerin rahat bir nefes alacağını ifade etti. Sağlık Bakanı Ali Pilli de 1 Eylül'den itibaren KKTC'ye gelecek öğrencilere havaalanında tek PCR yapılacağını, ücretsiz olarak yapılacak PCR sonucu çıkana kadar da öğrencilerin üniversitenin sağlayacağı yurtlarda karantina altında tutulacağını açıkladı. Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da, Maliye Bakanlığı olarak projeyi sonuna kadar desteklediklerini belirtti. Amcaoğlu, "Eğitime yatırım her zaman mubahtır" dedi.'TÜRKİYE YANIMIZDA'"Türkiye'den ülkemize gelecek öğrencilerin başımızın üstünde yeri var" diyerek sözlerine başlayan Başbakan Ersin Tatar, Türkiye'nin bazı üniversite kentlerine göre KKTC'nin öğrenciler için biraz pahalı olduğu söyledi. Tatar, bütün bunların kontrol edilmesiyle 'Öğrenci Dostu Ada' projesinin de katkılarıyla öğrenci akışının daha ileri bir noktaya taşınabileceğini söyledi. Başbakan Ersin Tatar, genel anlamda KKTC'ye gelen öğrencilere sahip çıkılması, öğrencilerin istismar edilmemesini istedi. Başbakan Tatar, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi eğitim alanında da her zaman yanlarında olduklarının altını çizdi.

'Öğrenci Dostu Ada' projesi sorumlusu Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, Kuzey Kıbrıs olarak öğrencilerini her zaman kucaklayan bir ülke olduklarını söyledi. Öğrencilerin yaşam şartlarının kolaylaştırılması amacıyla arkadaşlarıyla projeyi geliştirdiklerini anlatan Öztürkler, "Bu proje, gelecekte öğrenciler için bir devrim niteliği taşıyacak" dedi. 


Kaynak: DHA

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