KKTC'de "Nusaybin Güzeli" kelebeği görüntülendi
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KKTC'de "Nusaybin Güzeli" kelebeği görüntülendi

KKTC'de 'Nusaybin Güzeli' kelebeği görüntülendi
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "Nusaybin Güzeli" isimli kelebek türü görüntülendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "Nusaybin Güzeli" isimli kelebek türü görüntülendi.

KKTC'li doğa fotoğrafçısı ve kelebek gözlemcisi Hasan Bağlar, KKTC'de ilk kez görüntülendiğini söylediği kelebek türüyle ilgili Türk Ajansı Kıbrıs'a yaptığı açıklamada, bilimsel adı "Papilio Demoleus", İngilizce adı "Lime Butterfly (Lemon Butterfly)" olan "Nusaybin Güzeli"nin, Güney Asya'dan Avustralya'ya kadar uzanan bölgede yaşayan yaygın ve büyük bir kelebek türü olduğunu söyledi.

Kelebeğin göç eden ve uzun mesafeler uçabilen bir tür olduğunu ifade eden Bağlar, kelebeğin KKTC'ye göç yoluyla geldiğini düşündüğünü belirtti.

Nusaybin Güzeli türünün Ada'da kalıcı olup olmadığına bazı araştırmalar ve gözlem süreci sonunda karar verileceğini dile getiren Bağlar, böylece Ada'da gözlemlenen kelebek türü sayısının 54'e yükseleceğini öne sürdü.

KKTC'de 'Nusaybin Güzeli' kelebeği görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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