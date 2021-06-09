KKTC'de nüfusun yüzde 60'ı Temmuz'a kadar aşılanması hedefleniyor

KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Temmuz ayıyla birlikte toplumun yüzde 60'ını aşılamayı ve Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye'deki mevcut Covid-19 dijital sistemlerine uyumlu olmayı hedeflediklerini açıkladı.

KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Temmuz ayıyla birlikte toplumun yüzde 60'ını aşılamayı ve Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye'deki mevcut Covid-19 dijital sistemlerine uyumlu olmayı hedeflediklerini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Covid-19'a karşı aşılamalar hızla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı bugün KKTC karantina takip sistemi "Güvende Kal" uygulaması ve karantina sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıya katılan KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel, ülkedeki mevcut aşı programı hakkında önemli bilgileri aktardı. Üstel, Temmuz ayıyla birlikte toplumun yüzde 60'ını aşılamayı ve Avrupa Birliği ile Türkiye'deki mevcut Covid-19 dijital sistemlerine uyumlu olmayı hedeflediklerini açıkladı. Bakan Üstel, dün akşam Türkiye'den 50 bin Sinovac aşısının ülkeye ulaştığını belirterek, öncesinde de yine Türkiye'den 140 bin aşı geldiğini, Avrupa Birliği'nden (AB) 20 bini AstraZeneca, 10 bini Pfizer/BioNTech olmak üzere 30 bin aşı geldiğini kaydetti.

"2020'DE HEMEN AÇILDIK VE KISA SÜREDE KAPANMAK DURUMUNDA KALDIK"

Üstel, şimdiye kadar toplumun yüzde 18'nini ikinci doz aşısını aldığını ancak yine de tedbirin elden bırakılmaması gerektiğine dikkat çekerek, "Bu salgın bitmemiştir. Belki bir süre daha devam edecek. Vakalarımızın düşük olduğunu gören insanlarımız da, sanki salgından kurtulduk gibi bir hava söz konusu. Maske sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyalım dikkatli davranalım. Hatırlarsanız 2020'de hemen açıldık ve kısa sürede kapanmak durumunda kaldık. Tekrardan bir kapanma yaşamayalım, önümüzdeki süreci rahat geçirelim" dedi.

SON 24 SAATTE 14'Ü YEREL 15 YENİ VAKA

Bakan Üstel, son 24 saatte yapılan test sayısının 7 bin 481 olduğunu duyurarak, 14'ü yerel olmak üzere toplam 15 yeni vakanın tespit edildiğini ve 10 kişinin taburcu edildiğini aktardı. Vakalardan 1'inin daha önce tespit edilen vakalar ile temaslı olduğunu ve gözetim altında bulunduğunu kaydeden Bakan Üstel, vakalardan 7'sinin başkent Lefkoşa, 2'sinin Girne, 5'inin Gazimağusa'da tespit edildiğini açıkladı.

KKTC'de toplam vaka sayısı 7 bin 473'e ulaşırken, salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile 33 kişi hayatını kaybetti.

(Ayşe Soykıray/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı