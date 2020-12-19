KKTC'de mülteci operasyonu: 27 kaçak göçmen yakalandı
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KKTC'de mülteci operasyonu: 27 kaçak göçmen yakalandı

19.12.2020 14:56 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:10
KKTC'de mülteci operasyonu: 27 kaçak göçmen yakalandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) turizm kenti Girne'de 2 farklı bölgede KKTC'ye deniz yolu ile kaçak giriş yapan Suriye uyruklu toplam 27 mülteci yakalandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) turizm kenti Girne'de 2 farklı bölgede KKTC'ye deniz yolu ile kaçak giriş yapan Suriye uyruklu toplam 27 mülteci yakalandı.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan (GKK) yapılan açıklamaya göre, dün gece saat 23.50 sıralarında Polis Genel Müdürlüğü ekipleriyle birlikte düzenlenen operasyonda, Girne Karşıyaka -Güzelyalı bölgesinde Suriye uyruklu 1'i çocuk, 4'ü kadın ve 10'u erkek, toplam 15 düzensiz göçmen ile 1 adet zodyak tipi şişme bot bulundu. Sahil Güvenlik gemisinin gözetleme, keşif ve karakol faaliyetleri esnasında ise saat 04.00 sıralarında Sadrazam köy ile Kayalar köyü arasındaki bölgede 1adet düzensiz göç teknesi tespit ettiği ve yapılan takip sonucunda 3'ü çocuk, 4'ü kadın ve 5'i erkek 12 Suriyeli göçmenin yakalandığı ve göçmenlerin gerekli işlemler yapılmak üzere Polis Genel Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi. - LEFKOŞA

KKTC'de mülteci operasyonu: 27 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
VATANSEVER: Kadını bu memlekette sileceksin
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500
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