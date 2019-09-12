12.09.2019 09:58

KKTC'de mühimmat deposunda patlama

Sefa KARAHASAN/GİRNE/KKTC, (DHA)- KKTC'nin Girne şehrinde askeri bölge içindeki koruluk alanda başlayan yangın, mühimmat deposuna sıçradı. Mühimmat deposunda art arda yaşanan patlamalar sonrası, askeri birliğe yakın bölgedeki bazı binalar ve bir otel tahliye edildi.

Otel yetkilileri de bir yandan hasar temizliğine başladı. Yerlerdeki ve içerideki cam kırıkları görevliler tarafından toplanarak kamyonete konuluyor.

Patlamlar sona ererken, gece boyunca otelin sahil bölümünde sabahlayan musafirler oteli terk etmeye başladı. Eşyalarını toplayan bazı misafirlerin bavulları ile birlikte oteli terk ettiği görüntülendi.

Kaynak: DHA