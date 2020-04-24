KKTC'de "moral trenli" 23 Nisan kutlaması
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 23 Nisan, Dünya, Haber

KKTC'de "moral trenli" 23 Nisan kutlaması

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için sokağa 'moral treni' çıkardı.

24.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:34
KKTC'de

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için sokağa 'moral treni' çıkardı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için sokağa 'moral treni' çıkardı. Lefkoşa Türk Belediyesi'nin (LTB) moral treni'nin geçtiği cadde ve sokaklarda ellerine Türkiye ve KKTC bayrağı alan vatandaşlar ve çocuklar 23 Nisan'ı balkonlara ve evlerinin kapısına çıkarak kutladı. Şarkılar eşliğinde cadde ve sokaklarda dolaşan 'moral treni" yoğun ilgi gördü. LTB Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, 23 Nisan ile ilgili, "23 Nisan'ı Lefkoşa büyük, küçük ve her rengi bir arada birlikte kutladı, bu şehir ve bu ülke inancını gösterdi, geleceğe olan umudunu yansıttı; hep birlikte güzel günlere olan inancını haykırdı" açıklaması yaptı.


Kaynak: DHA

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