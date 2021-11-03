KKTC'de Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Töreni düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Töreni, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla gerçekleşti.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu tarafından Girne Amerikan Üniversitesinde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Tatar'ın yanı sıra Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu Başkanı Hasan Taş ile Türkiye ve KKTC'den çok sayıda Kıbrıs gazisi ile şehit yakını katıldı.

Tatar, törendeki konuşmasında, özellikle Türkiye'den gelen Kıbrıs gazileri, şehit aileleri ve yakınlarını bir kez daha KKTC'de görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformunu, düzenlediği etkinliklerden dolayı kutladı.

Çocukluk yıllarında mücadelenin içinde büyüdüğünü anlatan Tatar, 1974'te Kıbrıs Türk Barış Harekatı ile Mehmetçiğin Ada'ya ayak bastığını, Kıbrıslı Türklerin bağımsızlığına, özgürlüğüne ve hürriyetine kavuştuğunu söyledi.

"Asla 1974 öncesine dönmeyeceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Tatar, "Ödenen bunca bedelden ve yapılan fedakarlıklardan sonra, Kıbrıs'taki haklarımızı sonuna kadar koruyarak iki devletlilikle Kıbrıs Türk halkının egemenliğini sonsuza dek yaşatmak görevimizdir." dedi.

"Yolumuz milli yoldur"

Tatar, ana vatan Türkiye ile büyük bir iş birliği içerisinde, bütün gerekçeleriyle izledikleri siyaseti dünyaya anlatmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Türkiye'deki temasları çerçevesinde Kıbrıs gazileri ile bir araya gelmeye ayrı önem verdiğini dile getiren Tatar, tüm gazilere vefa ve minnet borçlarının bulunduğunu söyledi.

Tatar, milli davaya olan bağlılığın önemine de işaret ederek "Yolumuz milli yoldur ve Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içerisinde süreçleri yönetmektir. Bugün Doğu Akdeniz'de gelinen aşama, şehitlerimizin ve gazilerimizin mücadelesi sonucu elde edilen bir başarı öyküsüdür." dedi.

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