- KKTC'de mevsimlik işçilerin dönüş çilesi - KKTC'de mevsimlik işçilerin dönüş çilesi Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne narenciye bahçelerinde çalışmak amacı ile gelen mevsimlik işçiler aracılar tarafından mağdur edildi.

- KKTC'de mevsimlik işçilerin dönüş çilesi

LEFKOŞA - Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne narenciye bahçelerinde çalışmak amacı ile gelen mevsimlik işçiler aracılar tarafından mağdur edildi.

Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Güzelyurt ve Lefke ilçelerine narenciye bahçelerinde çalışmak amacı ile gelen 95 kişiden oluşan mevsimlik işçiler dönüş yolunda adada mahsur kaldı. KKTC'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sınırların kapatılması nedeni ile mevsimlik işçiler evlerine dönemedi. İşçiler, dün gece Türkiye'ye dönmek amacı ile Girne Yeni Limanı'na oradan da Gazi Mağusa Limanı'na otobüsler ile sevk edildi. İşçiler, evlerinde dönmek amacı ile geldikleri limanda bir şok daha yaşadı. Mevsimlik işçilere, geri dönüş biletlerini kendilerinin karşılaması gerektiği söylendi. İşçiler, bu şokun ardından aracıların kendilerini mağdur ettiklerini ve ceplerinde bilet almak için yeterli para olmadığını dile getirdi.

6 yıldır KKTC'ye mevsimlik işçi olarak gelen Mehmet İğde, yaptığı açıklamada "KKTC'ye portakal toplamaya geldik, portakalı bitireli 22 gün oldu. Bizi buraya getiren aracılar biletinizi aldık, dedi. Bizi limana bıraktılar. Buraya geldik. Bilet alınmamış. Bizi buraya getirdiyseler Türkiye'ye de sorunsuz göndersinler. Dün akşamdan beri limandayız, bekliyoruz" dedi.

Mevsimlik portakal işçisi olan Kerem Bey, yaptığı açıklamada "Bizleri buraya portakal kesim için getirdiler. Tüm masrafların ait olduğunu 5 aylık bir iş olduğunu söylediler. Burada korona virüsten dolayı 55-60 gün çalıştık. Sezon bitince ise hepsi sağa sola kaçıştılar. Kazandığımız parayı da yine yeme içme için kullandık" ifadelerini kullandı.

Çavuş Çetin, ise yaptığı açıklamada aracıyı suçlayarak, "Türkiye'den buraya 94 kişi geldik. Herkesin kimliği aracının elinde. Listede kaç kişi olduğunu biliyordu. Niçin geri kalan birçok kişin ismini Elçiliğe vermedi" dedi.

Mevsimlik işçileri KKTC'ye getiren aracı İlhan Karahan, yaptığı açıklamada kendini savunarak, "Bilet gelişleri için sadece anlaştık. Çıkan hastalıktan dolayı mağdur olduk. Bu yıl iki kat insan geldiğinden dolayı sıkıntıya düştük" dedi.

Öte yanda mevsimlik işçiler çevreden ve kendi aralarında topladıkları paralar ile biletlerini alarak, KKTC'den ayrıldılar. İşçiler, Türkiye'ye döndüklerinde aracılardan şikayetçi olacaklarını açıkladı.

Kaynak: İHA