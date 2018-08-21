- KKTC'de Mehmetçik bayramda görev başında

LEFKOŞA - Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı 49. Piyade alayına bağlı Piyade Er Lütfü Çiftçibaşı Bölüğü'nde vatani görevini yapan er ve erbaşlar, Kurban Bayramı'nı görevlerinin başında geçiriyor.

KKTC'de 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında hayatını kaybeden Lütfi Çiftçibaşı'dan ismini alan Piyade Lütfü Çiftçibaşı karakolunda vatani görevini yapan er ve erbaşlar, Kurban Bayramı'nı nöbet başında arkadaşları ve komutanlarıyla bayramlaşarak geçiriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güneyinde temas hattında yer alan karakolda gözleri sınırda, kulakları komutanlarında olan Mehmetçik, vatanı koruma görevlerini bayramda da aynı hassasiyet ve azimle yapmaya devam ediyor.

Ailelerini telefonla arayarak bayramlarını kutlayan askerler, yakınlarından uzakta bayram geçirmenin burukluğunu yaşarken, vatan korumasında görev almanın da gururunu duyuyor. İHA ekibi tarafından görüntülenen Piyade Er Lütfü Çiftçibaşı Karakolunda Kıbrıs Türkünün hayata var olması için düşmanla dişe diş mücadele eden eski Mücahit askerler de birliğe gelerek Mehmetçikle bayramlaştı. Aynı zamanda bayramda tatil fırsatından faydalanan aileler de Mehmetçiklere sürpriz yaparak bayram coşkusuna ortak oluyor.

Mehmetçiğe görev başında eşinden sürpriz ziyaret

Piyade Er Levent Dağdelen'i eşi nöbet başında ziyaret etti. Sürpriz ziyarette, Dağdelen ile eşi arasında duygu dolu anlar yaşanırken eşi göz yaşlarına hakim olamadı.