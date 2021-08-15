KKTC'de Maraş bölgesinin açık kısmında bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirildi
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KKTC'de Maraş bölgesinin açık kısmında bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirildi

KKTC'de Maraş bölgesinin açık kısmında bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Green Pedal Cycling Spor Kulübü Derneği üyeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içinde bulunan ve 46 yıl sonra bir bölümü halkın kullanımına açılan Maraş'ta bisiklet sürme etkinliği düzenledi.

Green Pedal Cycling Spor Kulübü Derneği üyeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içinde bulunan ve 46 yıl sonra bir bölümü halkın kullanımına açılan Maraş'ta bisiklet sürme etkinliği düzenledi.

Ekim 2020'de kademeli açılım süreci başlayan ve bu ay itibarıyla ikinci aşamasına geçilen Maraş, farklı spor aktiviteleriyle ilgi görmeye devam ediyor.

Green Pedal Cycling Spor Kulübü Derneği üyesi yaklaşık 60 kişilik grup, sabah saatlerinde Maraş'ta pedal çevirdi.

KKTC'de Maraş bölgesinin açık kısmında bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirildi
KKTC'de Maraş bölgesinin açık kısmında bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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