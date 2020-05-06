KKTC'de mahsur kalan Türk vatandaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye dönüyor
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KKTC'de mahsur kalan Türk vatandaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye dönüyor

KKTC'de mahsur kalan Türk vatandaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye dönüyor
06.05.2020 17:39 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:42

Türkiye'den çalışmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gelen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Gaziantep'te yoğun bakımdaki çocuğunun yanına gidemediği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen Ali Çelik'in çağrısı karşılık buldu.

Türkiye'den çalışmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gelen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Gaziantep'te yoğun bakımdaki çocuğunun yanına gidemediği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen Ali Çelik'in çağrısı karşılık buldu.

Türk vatandaşı Çelik, bu akşam deniz yoluyla Türkiye'ye dönecek ve oğluna kavuşacak.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza çağrıda bulundum ve sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız sesime kulak verdi. Cumhurbaşkanımıza ve Dışişleri Bakanlığımıza sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bana bu süreçte yardım eden herkese minnettarım." ifadesini kullandı.

Bu süreçte devlet büyüklerinin kendisini her zaman aradığını ve durumunu sorduğunu aktaran Çelik, "Özellikle devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Ne gerekirse yaptılar, benim için seferber oldular. Herkese sonsuz teşekkür ederim." dedi.

"Cumhurbaşkanımız çağrıma kayıtsız kalmadı"

Oğlunun 16 Nisan'da Gaziantep'te üçüncü kattaki evlerinin balkonundan düşmesiyle kötü bir sürece girdiğini belirten Çelik, sesini duyurursa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buna kayıtsız kalmayacağına inandığını anlattı.

Çelik, "Çocuğum şu an hastanede yoğun bakımda yatıyor. Durumunda çok şükür az da olsa ilerleme kaydediyoruz. Allah'ın izniyle en kısa zamanda da ayağa kalkacağına inanıyoruz. Çocuğum uyandığı zaman çifte bayram yaşayacağız." diye konuştu.

Herkesin şimdiden bayramını kutlayan Çelik, "Cumhurbaşkanımız çağrıma kayıtsız kalmadı. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Söyleyecek çok kelime var ama şu anda tarif edilmez." dedi.

İnşaat işçisi olarak 4 yıldır KKTC'ye aralıklarla gidip gelen Çelik, ülkeye en son 23 Şubat'ta giriş yaptı.

Çelik, Kovid-19 sebebiyle uçak ve deniz seferlerinin iptal edilmesi sonucunda Türkiye'ye dönemedi.

KKTC'de mahsur kalan Türk vatandaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye dönüyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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