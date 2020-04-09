KKTC'de Kovid-19 zirvesi
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KKTC'de Kovid-19 zirvesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili son durum ve öngörülen gelişmeler üzerine görüşme yaptı.

09.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:54
KKTC'de Kovid-19 zirvesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili son durum ve öngörülen gelişmeler üzerine görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Akıncı ve Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışma Kurulunun ortaya koyduğu görüşleri ve ekonomiyle ilgili danışma kurulunun bazı tespit ve önerilerini hükümet yetkilileriyle paylaştığını söyledi.

Bu badireden en az hasarla çıkmak için her tedbiri almaları gerektiğini vurgulayan Akıncı, "Almakta olduğumuz tedbirlerde gevşememek durumundayız. Olay bitmiş değildir. Yatay bir seyir olduğunu görüyoruz. Bundan da memnunuz. Ancak hemen rehavete kapılıp da bu olay bitti noktasına gelemeyiz. Kesinlikle o noktada değiliz." dedi.

İnsanlara evde kalmaları yönünde telkinde bulunmaya devam ettiklerini belirten Akıncı, dışarı çıkmak zorunda olan insanların maske takarak çıkmasının zorunlu hale getirilmesini hükümet yetkililerine ilettiğinin altını çizdi.

"İyimser olmamızı gerektiren bir tablo var"

Akıncı, ekonomik olarak bazı sıkıntılar yaşansa da aceleyle yeniden normal hayata geçilmemesi ve bu konuda kararlar alırken hükümetin temkinli olmasını beklediğini ifade etti.

Vakaların başlangıç sürecinde hükümete olağanüstü durum ilanının yürürlüğe girmesiyle ilgili öneride bulunduğunu anımsatan Akıncı, o teklif uygulanmış olsaydı 15'nci gün sonunda vaka sayısının ortaya çıkacağını ve bunun da kendilerine büyük bir avantaj getireceğini söyledi.

KKTC'nin Kovid-19 ile mücadelede kötü bir durumda olmadığını dile getiren Akıncı, "Diğer ülkedeki felaket durumlarına baktığımızda iyimser olmamızı gerektiren bir tablo var ama dikkat edilmesi ve gevşeme olmaması gerekir çünkü olay bitmiş değil." diye konuştu.

"Virüs olayı yatay bir seyir izlemektedir"

Başbakan Tatar, toplantıda, bugüne dek alınan tedbirler, yapılan çalışmalar ve bundan sonraki süreçte nelerin yapılması gerektiğini paylaştıklarını söyledi.

İzolasyon döneminin devam ettiğini hatırlatan Tatar, bugün yapılacak Bakanlar Kurulunda bu sürecin uzatılması için karar alacaklarını ve bunu da Cumhurbaşkanı ile paylaşacaklarını belirtti.

Kovid-19'a karşı alınan tedbirler ve halkın duyarlılığıyla şu anki durumun memnuniyet verici olduğuna dikkati çeken Tatar, "Bu virüs olayı yatay bir seyir izlemektedir, kontrol altındadır. Temenni ettiğimiz gibi gelişmektedir. Herhangi bir artış olmaması için tedbirlerin devam ettirilmesi konusunda aramızda mutabakat vardır. Dışarı çıkma zorunluluğu olmayan kimse çıkmasın. Çıkarsa maskesini taksın." şeklinde konuştu.

"Sektörlerin açılması için birtakım planlamalar olacaktır"

Son günlerde İngiltere'den KKTC vatandaşlarının getirildiğini hatırlatan Tatar, KKTC vatandaşlarını taşıyan bir uçağın da Ankara'dan geleceğini bildirdi.

Bundan sonraki süreçte ekonominin yönetilmesiyle ilgili de görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Tatar, "Sektörlerin açılması için birtakım planlamalar olacaktır. Hangi sektörün ne zaman açılacağını hükümet değerlendirmektedir. Bunları da tartıştık. Genel anlayış çok da acele edilmemesi yönündedir. Hazırlıkların da yapılması gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA

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