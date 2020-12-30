KKTC'de Kovid-19'u hiçe sayarak düzenlenen parti tepki çekti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) piknik alanında koronavirüs hiçe sayılarak parti düzenlendi. Salgına ve artan vaka sayılarına rağmen ne maske takıldı ne de sosyal mesafe kurallarına uyuldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne ilçesindeki Alevkayası'nda koronavirüs hiçe sayılarak düzenlenen parti tepkilere neden oldu. Salgın nedeniyle gece kulüplerinin kapanmasıyla birlikte bir grup genç, piknikli eğlence düzenledi. DJ'ye bulunan eğlencede bir grup genç, salgına ve artan vaka sayılarına rağmen ne maske taktı, ne de sosyal mesafe kurallarına uyuldu. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa sürede tepkilere neden oldu.

KKTC'DE SON DURUM

Öte yandan, KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2 bin 519 olduğunu, 23'ü yerel, 33 pozitif vakaya rastlandığını, 18 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin havayolu ile KKTC'ye geldiğini, 8 kişinin daha önce tespit edilen bir vakanın temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 23 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı