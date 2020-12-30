KKTC'de Kovid-19'u hiçe sayarak düzenlenen parti tepki çekti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

KKTC'de Kovid-19'u hiçe sayarak düzenlenen parti tepki çekti

30.12.2020 17:25 | Son Güncelleme: 30.12.2020 17:28
KKTC'de Kovid-19'u hiçe sayarak düzenlenen parti tepki çekti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) piknik alanında koronavirüs hiçe sayılarak parti düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) piknik alanında koronavirüs hiçe sayılarak parti düzenlendi. Salgına ve artan vaka sayılarına rağmen ne maske takıldı ne de sosyal mesafe kurallarına uyuldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC)  Girne ilçesindeki Alevkayası'nda  koronavirüs hiçe sayılarak düzenlenen parti tepkilere neden oldu. Salgın nedeniyle gece kulüplerinin kapanmasıyla birlikte bir grup genç, piknikli eğlence düzenledi. DJ'ye bulunan eğlencede bir grup genç, salgına ve artan vaka sayılarına rağmen ne maske taktı, ne de sosyal mesafe kurallarına uyuldu. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa sürede tepkilere neden oldu.

KKTC'DE SON DURUM

Öte yandan, KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2 bin 519 olduğunu, 23'ü yerel, 33 pozitif vakaya rastlandığını, 18 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin havayolu ile KKTC'ye geldiğini, 8 kişinin daha önce tespit edilen bir vakanın temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 23 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eser Yenenler Demet Özdemir Burak Özçivit Murat Dalkılıç
Spor Vitor Hugo Metin Oktay Ersun Yanal Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Erkek Maltepe Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KKTC'de Kovid-19'u hiçe sayarak düzenlenen parti tepki çekti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 17:54:29. #1.15#
title