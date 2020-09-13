KKTC'de kovid-19 tespit milletvekili ağırlaştı, Türkiye'ye getirildi
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KKTC'de kovid-19 tespit milletvekili ağırlaştı, Türkiye'ye getirildi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) koronavirüs tespit edilen muhalefet Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu ağırlaşınca, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

KKTC'de kovid-19 tespit milletvekili ağırlaştı, Türkiye'ye getirildi
13.09.2020 10:33 | Son Güncelleme: 13.09.2020 10:37
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) koronavirüs tespit edilen muhalefet Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu ağırlaşınca, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Karantina otelinde kalan Zaroğlu'nun, tomografi sonuçları ciğerlerinde ciddi tahribat olduğunu ortaya çıkardı. Zaroğlu, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane şartlarını eleştiren Zaroğlu, kendisine yönelik bilerek sıkıntı çıkarıldığını savundu.

'IRKÇILIK YAPILIYOR' İDDİASI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da yaptığı açıklamada, Zaroğlu'na karşı ırkçılık yapıldığını ileri sürdü. Girişimler sonucunda Zaroğlu ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. 


- Karahasan

Kaynak: DHA

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