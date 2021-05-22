KKTC'de Kovid-19 tedbirleri gevşetildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede uygulanan tedbirler gevşetildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede uygulanan tedbirler gevşetildi.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesince alınan ilave Kovid-19 tedbir kararlarının, Bakanlıkça uygulanmasına karar verildi.

24 Mayıs 2021 tarihinden itibaren haftanın tüm günleri saat 23.00 ile 05.00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Perakende ve mağazacılık hizmetleri ile kapalı olarak belirtilmeyen tüm sektörler 08.30-20.00 saatlerinde; restoranlar, kafe ve pastaneler ise 10.00-22.30 saatlerinde hizmetlerine devam edecek.

Marketler 07.00-22.00 saatlerinde açık olacak; sinema salonları, nişan-düğün salonları, kumarhaneler, nargile kafeler ve kapalı çocuk oyun alanları ise kapalı olacak.

Hindistan, Brezilya, Hollanda, Nijerya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Siera Leone ve Kamerun'da artan vaka sayıları nedeniyle 24.05.2021'den itibaren son 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunan ve KKTC gelmek isteyen kişilerin (KKTC vatandaşları hariç), alınacak ikinci bir karara kadar ülkeye girişleri durduruldu.

Devlet ve özel okullar, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılacak plan kapsamında açılabilecek.

KKTC'de ikamet eden ve Rum kesiminde çalışan veya Rum kesiminde ikamet eden ve KKTC'de çalışan kişiler, son 7 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydıyla karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapabilecek.

Berber, kuaför ve güzellik salonları 07.00-20.00 saatlerinde çalışabilecek.

Açık alanlarda eylem, miting ve törenlerin sosyal mesafe kuralına uygun yapılabilecek.

Ev içerisinde yapılacak her türlü sosyalleşme faaliyetleri, azami 10 kişiyle sınırlandırılacak.

Toplu ibadetler, sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına uyularak ve ibadet edilecek kapalı alanların azami üçte biri kullanılarak yapılabilecek.

Lunapark, festival alanı ve benzeri etkinliklerin sosyal mesafe kuralları gözetilerek 27.05.2021 tarihinden itibaren açık alanlarda yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan