KKTC'de Kovid-19 tedbirleri gevşetildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KKTC'de Kovid-19 tedbirleri gevşetildi

KKTC'de Kovid-19 tedbirleri gevşetildi
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede uygulanan tedbirler gevşetildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede uygulanan tedbirler gevşetildi.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesince alınan ilave Kovid-19 tedbir kararlarının, Bakanlıkça uygulanmasına karar verildi.

24 Mayıs 2021 tarihinden itibaren haftanın tüm günleri saat 23.00 ile 05.00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Perakende ve mağazacılık hizmetleri ile kapalı olarak belirtilmeyen tüm sektörler 08.30-20.00 saatlerinde; restoranlar, kafe ve pastaneler ise 10.00-22.30 saatlerinde hizmetlerine devam edecek.

Marketler 07.00-22.00 saatlerinde açık olacak; sinema salonları, nişan-düğün salonları, kumarhaneler, nargile kafeler ve kapalı çocuk oyun alanları ise kapalı olacak.

Hindistan, Brezilya, Hollanda, Nijerya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Siera Leone ve Kamerun'da artan vaka sayıları nedeniyle 24.05.2021'den itibaren son 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunan ve KKTC gelmek isteyen kişilerin (KKTC vatandaşları hariç), alınacak ikinci bir karara kadar ülkeye girişleri durduruldu.

Devlet ve özel okullar, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılacak plan kapsamında açılabilecek.

KKTC'de ikamet eden ve Rum kesiminde çalışan veya Rum kesiminde ikamet eden ve KKTC'de çalışan kişiler, son 7 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydıyla karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapabilecek.

Berber, kuaför ve güzellik salonları 07.00-20.00 saatlerinde çalışabilecek.

Açık alanlarda eylem, miting ve törenlerin sosyal mesafe kuralına uygun yapılabilecek.

Ev içerisinde yapılacak her türlü sosyalleşme faaliyetleri, azami 10 kişiyle sınırlandırılacak.

Toplu ibadetler, sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına uyularak ve ibadet edilecek kapalı alanların azami üçte biri kullanılarak yapılabilecek.

Lunapark, festival alanı ve benzeri etkinliklerin sosyal mesafe kuralları gözetilerek 27.05.2021 tarihinden itibaren açık alanlarda yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

Son dakika haberi: İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 248'e yükseldi
Son dakika haberi: İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 248'e yükseldi
Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında 24 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında 24 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 243'e yükseldi
İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 243'e yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Meral Akşener Volkan Bozkır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Pınar Altuğ Deniz Çakır Hande Ataizi Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Cenk Tosun Gökhan Töre Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KKTC'de Kovid-19 tedbirleri gevşetildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.05.2021 14:12:22. #1.13#

title