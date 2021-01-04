KKTC'de Kovid-19 aşılaması 15 Ocak'ta başlayacak
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KKTC'de Kovid-19 aşılaması 15 Ocak'ta başlayacak

04.01.2021 12:38 | Son Güncelleme: 04.01.2021 12:42
KKTC'de Kovid-19 aşılaması 15 Ocak'ta başlayacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, koronavirüse karşı aşılamanın 15 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, koronavirüse karşı aşılamanın 15 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, devlet televizyonu BRT'ye yaptığı açıklamada, koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama kampanyasının 15 Ocak'ta başlayacağını açıkladı. Pilli, Çin aşısı Sinovac'ın ilk olarak sağlık çalışanları ile öncelikli yaş gruplarına yapılacağını söyledi. Şu an için tamamen kapanmanın söz konusu olmadığını vurgulayan KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun bugün toplantı yapacağını ve kısmi sokağa çıkma yasağının netleşeceğini belirtti.

AŞI ÖNCELİĞİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE YAŞLILAR

Aşılarla ilgili bilgileri de paylaşan Bakan Pilli, "Türkiye ile eş zamanlı olarak 15 Ocak'ta sağlık çalışanları, huzurevinde kalanlar ve kronik hastalığı olanlar aşılanacak. "Çin'den gelen aşılar Türkiye'de 14 gün kontrol edilecek ardından kullanılmaya başlanacak. Altyapı hazırlıkları tamamlandı aşıların gelmesi bekleniyor" dedi.

KKTC'DE SON DURUM

Pilli, son 24 saatte bin 540 test yapıldığını, 18'i yerel 34 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yoğun bakıma alındığını ve 14 kişinin taburcu edildiğini ifade etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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