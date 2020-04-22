KKTC'de koronavirüs yardımı krizi: Lüks araçlar sahipleri de başvurdu
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Koronavirüs, Kıbrıs, Dünya

KKTC'de koronavirüs yardımı krizi: Lüks araçlar sahipleri de başvurdu

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti koronavirüs (Covid-19) nedeniyle özel sektör çalışanı yaklaşık 60 bin kişiye, bin 500 TL'lik yardım yapma kararı aldı.

22.04.2020 09:37 | Son Güncelleme: 22.04.2020 09:37
KKTC'de koronavirüs yardımı krizi: Lüks araçlar sahipleri de başvurdu

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti koronavirüs (Covid-19) nedeniyle özel sektör çalışanı yaklaşık 60 bin kişiye, bin 500 TL'lik yardım yapma kararı aldı. Yardıma durumu iyi olan kişilerin de başvurması KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu'nun tepkisine neden oldu.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti koronavirüs (Covid-19) nedeniyle özel sektör çalışanı yaklaşık 60 bin kişiye, bin 500 TL'lik yardım yapma kararı aldı. Hükümetin aldığı yardım kararına durumu iyi olan kişilerin de başvurduğu ortaya çıktı, KKTC KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu isyan etti. Dağıtılması planlanan kaynağın sınırlı olduğunu ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, "Çalışanlara dağıtılma kararı alınan bin 500 TL'lik katkıdan Porcheleri ve Mercedesleri olanların da istediğini" söyledi. "Anlayış, devletten ne koparırsam" diyen Sucuoğlu, "Mercedes'leri, Porsche'leri var, ama bin 500 TL'ye tenezzül ediyorlar. ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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