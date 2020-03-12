KKTC'de koronavirüs vaka sayısı 2'ye çıktı
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Kıbrıs, Dünya

KKTC'de koronavirüs vaka sayısı 2'ye çıktı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (kovid-19) taşıyan kişi sayısı 2'ye çıktı.

12.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:58
KKTC'de koronavirüs vaka sayısı 2'ye çıktı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (kovid-19) taşıyan kişi sayısı 2'ye çıktı. 

Daha önce Alman erkek turistte çıkan koronavirüsün, eşinde de tespit edildiği açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, koronavirüsü taşıyan KKTC vatandaşı bulunmadığı belirtildi. 


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Kaynak: DHA

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