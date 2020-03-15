KKTC'de koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 6'ya çıktı
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 6'ya çıktı.
15.03.2020 09:24 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:24
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 6'ya çıktı.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC'de son yapılan 4 tetkikten birinin daha pozitif çıktığını söyledi. Bakan Pilli, ülkedeki yeni koronavirüs vakasının İngiltere'den gelen bir KKTC vatandaşı olduğunu belirtti.VAKALAR ARASINDA 2 KKTC VATANDAŞI VAR
Otellerde gözlem altında tutulan turistlerden 3'üne yapılan testlerin ise negatif çıktığını ifade eden Sağlık Bakanı Pilli, koronavirüs hastalarının genel durumun iyi olduğunu, hastanede karantinada tedavilerinin sürdüğünü söyledi. KKTC'de koronavirüs teşhisi konulan kişilerin 4'ü turist, 2'si ise KKTC vatandaşı.
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Kaynak: DHA