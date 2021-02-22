KKTC'de koronavirüs tedbirleri kademeli olarak gevşetildi

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KOVİD-19 EN ÇOK ESNAFI VURDU

Güzelyurt'ta ata yadigarı sandalye üretimi yapan Ayhan Hannas adlı esnaf, Kovid-19'dan kötü etkilendiklerini buna bağlı olarak işlerinin yarım kaldığını söyledi. Zor bir süreçten geçtiğini ve bu süreci atlatabilmelerinin zor olacağını belirten konfeksiyon işletmecisi Kemal Binatlılı ise kapanmanın kendisi ve ailesine vakit ayrılması bakımından iyi olduğunu fakat iki dükkanının da kira olması sebebiyle ekonomi açısından kötü etkilendiğini dile getirdi. Bir başka mağaza sahibi Mehmet Yiğit de ekonomik olarak açılmanın kendileri için iyi olduğunu söyledi. Kapanmanın da ailesine vakit ayırmak için iyi bir süreç olduğunu fakat ekonomi olarak kötü etkilendiklerini ifade etti.

ORTAK TEMENNİ SALGININ BİTMESİ

Gözlük mağazası işletmecisi Nazan Redif ise Kovid-19 pandemisinin işlerini olumsuz yönde etkilediğini kaydetti. Güzelyurt Esnafının ortak dileği ise bu sürecin ve Kovid-19'nun en kısa sürede bitmesi ve her şeyin yoluna girmesi oldu.

KKTC'DE KOVİD-19 SÜRECİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 22 Şubat itibarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürürlükte olan 'tam sokağa çıkma' uygulaması gevşetilerek 'kademeli açılma' süreci başlamıştı. Kararlara göre hafta içi 20.00 - 05.00 saatleri arasında ve cuma saat 20.00'den pazartesi 05.00'e kadar temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 22 Şubat itibarıyla hafta içi marketler 08.00-18.00, perakende ve mağazacılık hizmetleri 10.00-18.00 saatleri arasında açık olacak. Cumartesi günleri market, fırın, kasap, manav, benzin istasyonu ve eczaneler 08.00-18.00 saatlerinde açık olacak, pazar günleri ise eczane ve fırınlar haricinde tüm işletme ve faaliyetler kapalı tutulacak. Restoran, kafe, büfe ve benzeri hizmetler yalnızca paket servis ve online satış şeklinde hizmet verebilecek, giyim sektöründe ise ürün denemeleri yapılmayacak.

- Lefkoşa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı