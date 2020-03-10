KKTC'de koronavirüs sonrası halk marketlere eczanelere akın etti
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Kıbrıs, DHA, Güncel

KKTC'de koronavirüs sonrası halk marketlere eczanelere akın etti

KKTC'de koronavirüs sonrası halk marketlere eczanelere akın ettiSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Alman bir turiste koronavirüs tespit edilmesinden sonra halk marketlere ve eczanelere akın etti.

10.03.2020 18:16 | Son Güncelleme: 10.03.2020 18:19
KKTC'de koronavirüs sonrası halk marketlere eczanelere akın etti

KKTC'de koronavirüs sonrası halk marketlere eczanelere akın etti

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Alman bir turiste koronavirüs tespit edilmesinden sonra halk marketlere ve eczanelere akın etti. Yetkililer halkın genel kullanım alanlarını dezenfekte etmeye başladı.

KKTC'de bugün bir Alman turistte koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından halk marketlere ve eczanelere akın etti. Sağlık Bakanlığı ile Sivil Savunma Başkanlığı da, ülkeye giriş kapılarınıdaki genel kullanım alanlarını dezenfekte etti. Eczanelere giden vatandaşlar, maske almak icin kuyruk oluşturdu. Marketlere giden vatandaşların, ellerinde eldiven ve maske kullanarak alışveriş yaptığı görüldü. Bazı marketlerde raflar boşaldı. Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, 10 bin adet maske siparişi verdiklerini açıkladı.

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KKTC'de koronavirüs sonrası halk marketlere eczanelere akın etti

Kaynak: DHA

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KKTC'de koronavirüs sonrası halk marketlere eczanelere akın etti

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