KKTC'de koronavirüs pandemisi kan bağışını düşürdü: Profesör kan bağışı çağrısı yaptı
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Koronavirüs, Sağlık

KKTC'de koronavirüs pandemisi kan bağışını düşürdü: Profesör kan bağışı çağrısı yaptı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde(KKTC) koronavirüs pandemisi nedeniyle kan bağışlarında azalma oldu.

19.03.2020 13:11 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:11
KKTC'de koronavirüs pandemisi kan bağışını düşürdü: Profesör kan bağışı çağrısı yaptı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde(KKTC) koronavirüs pandemisi nedeniyle kan bağışlarında azalma oldu. Prof. Dr. H. Kaya Süer de vatandaşlara "Başta talasemi ve kanser hastaları olmak üzere, ülkemizde düzenli kan nakli ihtiyacı bulunan hasta grupları için kan bağışında bulunun." çağrısı yaptı.Prof.Dr.Süer ayrıca bugüne kadar solunum virüslerinin genellikle bağış veya transfüzyonla bulaştığına dair verilere rastlanmadığını söyledi. 

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı adına açıklamada bulunan Prof. Dr. H. Kaya Süer, Covid-19 pandemisi nedeni ile kan bağışı sayılarında belirgin bir azalma olduğunu söyledi. Düzenli kan nakline ihtiyaç duyan hasta grupları olduğuna vurgu yapan Süer, "Başta talasemi ve kanser hastaları olmak üzere düzenli kana ihtiyaç duyan hasta grupları vardır.İçinde bulunduğumuz dönemde, kişilerin kan bankalarına gidip bağış yapma konusunda çekinceleri olması doğaldır. Ancak bu ihtiyacın da giderilmesi önemlidir." diyerek vatandaşlara kan bağışında bulunma çağrısı yaptı.

 "COVİD-19'UN KAN GÜVENLİĞİ ÜZERİNDE ETKİSİ OLDUĞUNU GÖSTEREN BİR VERİ BULUNMUYOR."

Geçmişte yaşanan SARS CoV ve MERS CoV salgınlarında kan transfüzyonuna bağlı olarak gelişen bir enfeksiyon bildirilmediğine dikkat çeken Prof. Dr. H. Kaya Süer, Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) ile Gıda ve İlaç Birliği'nin (FDA), Covid-19'un kan güvenliği üzerinde etkisi olduğunu gösteren bir veri olmaması nedeni ile kan nakli konusunda kan kuruluşlarına bir öneride bulunmadıklarını, Amerikan Kan Bankaları Birliği (AABB)'nin de dünya genelinde kan bağışı oranlarındaki azalmaya dikkat çekerek, sağlıklı donörlere kan bağışında bulunmaları konusunda çağrıda bulunduğunu belirtti.

"SAĞLIKLI KİŞİLER TARAFINDAN YAPILACAK KAN BAĞIŞLARI İLE KAN BANKASI STOKLARININ DOLDURULMASINA İHTİYAÇ VAR."

"Kan kuruluşları tarafından, bireylerin Covid-19'a kan bağışı süreci veya kan nakli yoluyla yakalanma riski olmadığı da ifade edilmektedir." diyen Prof. Dr. H. Kaya Süer, bugüne kadar solunum virüslerinin genellikle bağış veya transfüzyonla bulaştığına dair verilere rastlanmadığını söyledi. Sağlıklı kişiler tarafından yapılacak kan bağışları ile kan bankası stoklarının doldurulması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. H. Kaya Süer, hastalığın kuluçka süresini dolduran bağışçıların aranarak klinik bilgilerinin alınabilineceğini ve bağışlanan kanların kullanıma girebileceğini belirtti. 

"COVİD-19 VEYA BAŞKA BİR SAĞLIK ENGELİNİZ YOKSA KAN BAĞIŞINDA BULUNUN."

Prof. Dr. H. Kaya Süer, üç alt grupta toplanan Covid-19 olası vaka tanımlarını açıklayarak, bu tanımlara uymayan ayrıca kan bağışında bulunmak için başka bir engeli bulunmayan kişilerin, kan bankalarına başvurmasının önemine ve gerekliliğine dikkat çekti.

Prof. Dr. H. Kaya Süer, (Covid-19) olası vaka tanımlarını şöyle açıkladı:

"Olası Vaka A:

Ateş ve akut solunum yolu hastalığı belirti ve bulgularından en az birinin (öksürük ve solunum sıkıntısı) bulunması ve Klinik tablonun başka bir hastalıkla açıklanamaması ve semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde yurt dışı öyküsü bulunması

Olası Vaka B:

Akut solunum yolu hastalığı belirti ve bulgularından en az birinin (öksürük ve solunum sıkıntısı) bulunması ve Semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde doğrulanmış Covid-19 vakası ile yakın teması olması

Olası Vaka C:

Ateş ve ağır akut solunum yolu enfeksiyonu belirti ve bulgularından en az birinin bulunması (öksürük ve solunum sıkıntısı) ve Hastanede yatış gerekliliği varlığı (SARI) ve Klinik tablonun başka bir neden/hastalık ile açıklanamamasıSARI; Son 14 gün içinde gelişen akut solunum yolu enfeksiyonu olan bir hastada, ateş, öksürük ve nefes darlığı, solunum sayısında artış, oksijen alımının azalması, düşük tansiyon, akciğer görüntülemesinde yaygın radyolojik bulgu ve bilinç değişikliği nedeniyle hastaneye yatış gerekliliği"


- Lefkoşa

Kaynak: DHA

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