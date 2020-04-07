KKTC'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3'e çıktı KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılın açıklamada, yoğun bakımda koronavirüs tedavisi süren, aynı zamanda hipertansiyon, iskemik kalp rahatsızlığı ve diyabeti de bulunan 74 yaşındaki, KKTC vatandaşı Ümit Tilki bu sabah yaşamını yitirdi. KKTC'de daha önce de 2 Alman turist hayatını kaybetmişti.

Kaynak: DHA