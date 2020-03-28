KKTC'de koronavirüs nedeniyle ilk ölüm
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk kez bir hasta hayatını kaybetti
28.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:44
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk kez bir hasta hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gören 67 yaşındaki Alman erkek turistin yaşamını yitirdiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com