KKTC'de koronavirüs kurallarına uymayanlara hapis cezası yolda!
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KKTC'de koronavirüs kurallarına uymayanlara hapis cezası yolda!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Covid-19) önlemlerine uymayan kişilere bir yıl hapis cezası verileceği duyurdu.

KKTC'de koronavirüs kurallarına uymayanlara hapis cezası yolda!
17.09.2020 12:51 | Son Güncelleme: 17.09.2020 12:55

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Covid-19) önlemlerine uymayan kişilere bir yıl hapis cezası verileceği duyurdu.

KKTC'de son dönemlerde artan koronavirüs vakalarındaki, yeni tedbirleri de beraberinde getirdi. Cumhuriyet Meclisi'nin bugünkü oturumunda koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında "Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi'ni görüşüldü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında  kurallara uymayanlara bir yıl hapis cezası öngören yasa tasarısı kabul edildi. Yasa tasarısına göre maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayanlara da 300 lira para cezası verilecek. 

15 BİN TL'YE VARAN PARA CEZASI

KKTC'de Sağlık Bakanlığı tarafından imzalattırılan taahütname ve karantina kurallarına uymayanlara 15 bin liralık para veya bir yıl hapis cezası verilebilecek. Mahkeme uygun bulursa iki cezayı da aynı anda uygulayabilecek. Ülkede koronavirüs kurallarına uymayan işletmelere ise 18 bin lira para cezası verilecek. Kurallara uymamaya devam eden işletmeler kapatılacak. Para cezasını 30 gün içerisinde ödemeyenler ise bir yıl hapis cezasına çarptırılabilecek. 


Kaynak: DHA

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